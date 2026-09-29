Muere Otto Sirgo, actor de Lazos de amor y Rosa salvaje, a los 79 años

Otto Sirgo, actor cubano-mexicano recordado por telenovelas como Lazos de amor, Rosa salvaje y Niña amada mía, murió a los 79 años, después de una trayectoria de más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento de quien fuera miembro de su sindicato y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también lamentó su muerte y recordó a Sirgo como un actor de amplia trayectoria cuyo trabajo alcanzó reconocimiento internacional gracias a distintos melodramas mexicanos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte ni se han dado a conocer detalles sobre sus servicios funerarios. La ANDA tampoco proporcionó información sobre las circunstancias del fallecimiento en su mensaje.

¿Quién fue Otto Sirgo?

Otto Sirgo Haller nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, dentro de una familia estrechamente relacionada con la actuación.

Fue hijo del actor cubano Otto Sirgo y de la actriz mexicana Magda Haller, además de nieto de la intérprete Conchita Gentil Arcos.

Aunque nació en Cuba, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en México. En entrevistas explicó que durante su infancia vivió en diferentes países debido al trabajo de sus padres y que regresó a México con su madre alrededor de los siete años, después del divorcio de la pareja.

Otto Sirgo dirigió representaciones teatrales Cuartoscuro

Antes de dedicarse completamente a la actuación estudió Ingeniería Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, carrera que abandonó durante el primer año. Posteriormente cursó Administración de Empresas Turísticas, estudios que terminó en 1968.

Sin embargo, la actuación había estado presente desde su infancia debido a la profesión de sus padres y abuelos.

Otto Sirgo inició su carrera hace más de cinco décadas

Uno de sus primeros trabajos cinematográficos fue La maestra inolvidable, realizada alrededor de 1968, cuando tenía 22 años. La Secretaría de Cultura también registra entre sus trabajos en cine El monasterio de los buitres y Nosotros los pelados.

La televisión terminó convirtiéndose en el medio donde alcanzó mayor reconocimiento. Durante las siguientes décadas participó en alrededor de 50 telenovelas, además de numerosas obras de teatro y distintas películas.

Entre sus primeros melodramas estuvieron La cruz de Marisa Cruces, El amor tiene cara de mujer y La venganza. Posteriormente aparecería en producciones que se convirtieron en clásicos de la televisión mexicana.

Rosa salvaje y Lazos de amor marcaron su carrera

Uno de sus personajes más recordados llegó en 1987 con Rosa salvaje, telenovela protagonizada por Verónica Castro en la que interpretó a Ángel de la Huerta.

Después llegaron títulos como Morir para vivir, Alcanzar una estrella II, Buscando el paraíso y Lazos de amor.

En esta última, protagonizada por Lucero interpretando a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, Sirgo dio vida a Eduardo Rivas. Su trabajo le consiguió el Premio TVyNovelas como actor de reparto en 1996.

Anteriormente ya había obtenido el mismo reconocimiento en 1992 por Alcanzar una estrella II.

Su presencia continuó durante los años 2000 con producciones como Por un beso, El juego de la vida, Mujer de madera, La esposa virgen, Amar sin límites y Niña amada mía.

En esta última interpretó a Octavio Uriarte y volvió a ser nominado como actor de reparto en los Premios TVyNovelas.

Otto Sirgo también dirigió telenovelas

Otto Sirgo no limitó su carrera a aparecer frente a las cámaras. También trabajó como director de escena en distintas producciones de televisión.

Entre sus créditos aparecen Dos mujeres en mi casa, Agujetas de color de rosa y El alma no tiene color, además de episodios de Mujer, casos de la vida real.

El teatro ocupó igualmente un lugar importante dentro de su trayectoria. Uno de sus mayores éxitos fue P.D. Tu gato ha muerto, montaje que dirigió y protagonizó y que permaneció durante años asociado con su trabajo en los escenarios.

Otto Sirgo, actor mexicano, murió a los 70 años Cuartoscuro

Sirgo describió precisamente al teatro como una parte integral de su vida profesional y explicó que su formación como actor se produjo principalmente trabajando con distintos directores, pues nunca cursó formalmente una carrera de actuación.

Otto Sirgo siguió actuando hasta sus últimos años

La carrera del actor se mantuvo activa durante las últimas décadas. En televisión apareció en Tres veces Ana, donde interpretó a Rodrigo Casasola y recibió una nueva nominación a Mejor Actor de Reparto en los Premios TVyNovelas 2017.

Posteriormente trabajó en producciones como Enemigo íntimo, Ingobernable, Ringo, Falsa identidad, Vencer el pasado, Juegos interrumpidos y Doménica Montero.

Uno de sus últimos proyectos fue El precio de la fama, serie de ViX estrenada el 29 de mayo de 2026, donde formó parte del reparto junto a Eréndira Ibarra, Andrés Palacios, Mané de la Parra, Chantal Andere y Alejandra Barros.

En la producción interpretó a Eugenio Urrutia, personaje relacionado con una poderosa familia dentro de una historia de suspenso ambientada en la industria del entretenimiento.

Otto Sirgo enviudó en 2020

En su vida personal, Sirgo estuvo casado durante más de cuatro décadas con la actriz Maleni Morales, conocida también por producciones como Rosa salvaje, Los ricos también lloran y Luz Clarita.

Morales murió el 21 de noviembre de 2020. Posteriormente, el propio Sirgo explicó que su esposa había fallecido por una trombosis pulmonar después de haber enfrentado cáncer de pulmón.

El actor habló públicamente en distintas ocasiones sobre el impacto emocional de aquella pérdida y recordó que había podido despedirse de ella con un abrazo y un beso la noche anterior a su muerte.

bgpa