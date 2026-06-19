Muere Paul Avery, actor de Superman, tras un voraz incendio en su casa

El actor estadounidense Paul Avery, reconocido por su participación en la mítica película de Superman de 1978, murió a los 81 años de edad. El histrión perdió la vida junto a su esposa, Sheila, tras quedar atrapados dentro de un voraz incendio. La tragedia ocurrió en la residencia de la pareja ubicada en la localidad de Blairstown, en el estado de Nueva Jersey.

Los reportes de los medios locales detallaron que los servicios de emergencia acudieron al domicilio durante la madrugada del pasado 16 de junio. Las autoridades recibieron una llamada de alerta que reportó las llamas en la propiedad de la familia. El cuerpo de bomberos local ejecutó maniobras de rescate y logró sacar a ambos con vida de la estructura dañada.

Paul Avery y su esposa murieron en un incendio en su domicilio. Foto: Especial

A pesar de la rápida intervención de los paramédicos, las heridas y quemaduras que sufrieron durante el siniestro resultaron letales. Los médicos confirmaron el fallecimiento de los dos horas más tarde dentro de las instalaciones del hospital. La noticia trascendió públicamente a través de Kyle Avery, hija del matrimonio, quien publicó un emotivo mensaje de despedida en sus plataformas digitales.

La joven utilizó sus redes sociales para confirmar la doble pérdida familiar y agradecer el apoyo inmediato de las autoridades, amigos y seguidores. Mientras tanto, los peritos y cuerpos policiales continúan las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto del fuego que consumió la vivienda de la pareja.

El salto a la fama junto al Hombre de Acero

La trayectoria actoral de Paul Avery alcanzó un alto nivel de exposición cuando se unió al elenco de la cinta Superman, bajo la dirección de Richard Donner. Esta producción revolucionó el cine de superhéroes y cimentó las bases para las futuras adaptaciones de DC Comics. El intérprete compartió el set de filmación con la estrella internacional Christopher Reeve.

Paul Avery en su época de juventud. Foto: Especial

El reparto de este icónico largometraje también incluyó a leyendas hollywoodenses como Margot Kidder, Gene Hackman, Marlon Brando, Ned Beatty, Jackie Cooper y Glenn Ford. Aunque el actor mantuvo un rol de reparto, su nombre quedó grabado en la historia de uno de los proyectos cinematográficos más influyentes de la cultura pop del siglo veinte.

La crítica especializada reconoció su solvencia frente a las cámaras y su capacidad para adaptarse al ritmo de las grandes superproducciones. Su paso por la pantalla grande resultó vital, pues le permitió abrir puertas importantes y conseguir prestigio dentro de la competida industria del entretenimiento norteamericano.

Una sólida trayectoria en la televisión estadounidense

Lejos de los reflectores monumentales de la industria del cine, el intérprete forjó una carrera sólida y constante dentro de la pantalla chica. Su talento natural lo llevó a participar en la exitosa telenovela All My Children (Todos mis hijos). Esta producción dramática se mantuvo al aire por más de cuarenta años y formó a múltiples estrellas internacionales.

Dentro de este icónico programa televisivo, dio vida al personaje de Hughie, un hombre directamente vinculado a las tramas del famoso pub Foxy's. Los ejecutivos de la cadena aplaudieron su compromiso actoral, ya que sus apariciones aportaron dinamismo a una historia catalogada como histórica dentro de la parrilla de programación de los Estados Unidos.

Paul Avery en All My Children. Foto de FB: Paul Avery

Durante las décadas de 1970 y 1980, el artista consolidó su rostro en los hogares norteamericanos mediante apariciones en exitosas comedias de situación. El actor grabó episodios para aclamadas series como Three's Company (Apartamento para tres) y Soap (Enredo), demostrando una enorme versatilidad para dominar el género humorístico y ganarse el cariño del público.

Su talento también incursionó en el terreno del terror y la fantasía cuando participó en el programa de culto Tales from the Darkside (Historias del más allá). Su muerte despide a un profesional del entretenimiento que ayudó a dar vida a relatos memorables que perduran en la memoria televisiva de varias generaciones de espectadores.