¿Quién es Lobo? El temible antihéroe de Jason Momoa en la película de Supergirl

Jason Momoa irrumpe en el nuevo universo cinematográfico de DC Comics bajo la piel del temible y violento mercenario Lobo. El actor debuta en la esperada película Supergirl, cinta protagonizada por Milly Alcock que llegará a las salas de cine en México el próximo jueves 25 de junio de 2026.

Los fanáticos mexicanos disfrutarán de funciones de preestreno desde el martes 23 de junio en las principales cadenas nacionales. La trama central muestra a la joven kryptoniana Kara Zor-El mientras recorre los rincones más peligrosos de la galaxia. En su viaje espacial, choca violentamente contra este carismático y salvaje cazarrecompensas.

Jason Momoa como Lobo. Foto: DC Studios

Momoa declaró abiertamente ante los medios que interpretar al Main Man representaba su máximo sueño profesional. Tras abandonar definitivamente el traje de Aquaman, el actor logra su objetivo bajo la dirección del cineasta Craig Gillespie. Todo esto ocurre dentro de la renovada era fílmica que coordina James Gunn para el estudio.

El histrión confirmó que su tiempo en pantalla abarcará aproximadamente el 15 por ciento del metraje total. A pesar de esta cifra reducida, el artista prometió entregar peleas viscerales, bromas pesadas y un derroche de caos absoluto en cada una de sus apariciones frente a la cámara.

El origen sangriento del cazarrecompensas espacial

Los lectores veteranos de historietas ubican a Lobo como uno de los personajes más destructivos e irreverentes de la casa editorial. El antihéroe nació en el planeta utópico de Czarnia, un mundo pacífico que él mismo exterminó por completo.

A diferencia de la tragedia accidental que extinguió a la raza de Superman, este mercenario aniquiló a su propia especie por pura diversión. El villano catalogó este genocidio masivo como un simple "proyecto escolar" y se otorgó a sí mismo la máxima calificación posible, una "A".

Lobo en los cómics de DC. Foto: DC Cómics

Ahora recorre los sectores más oscuros del cosmos a bordo de su icónica motocicleta, conocida popularmente como la Spacehog. En su día a día ejerce la sanguinaria profesión de cazarrecompensas intergaláctico, cobrando fortunas inmensas por capturar o eliminar objetivos.

Su estética visual emula a un motociclista fanático del heavy metal, siempre con un puro en la boca y dispuesto a iniciar peleas en bares espaciales. El diseño original nació en la década de los ochenta como una parodia a los justicieros sombríos, ocultando una particular debilidad: su amor incondicional por los pacíficos delfines espaciales.

Poderes colosales y la expulsión del infierno

El nivel de amenaza de este corpulento guerrero escala a proporciones cósmicas, superando a muchos titanes tradicionales. Su colosal fuerza y resistencia le permiten soportar explosiones planetarias completas y aguantar combates directos contra seres de poder kryptoniano.

La biología del alienígena esconde un factor de curación definitivo que rebasa cualquier lógica científica documentada. El mercenario logra regenerar su anatomía entera a partir de una sola gota de sangre o una célula solitaria que sobreviva al impacto del combate.

Lobo puede combatir con Superman en los cómics. Foto: DC Cómics

Esta resistencia física se complementa con una inmortalidad absoluta impuesta por entidades divinas de otros planos existenciales. Su comportamiento tóxico y destructivo provocó que tanto el Cielo como el Infierno le cerraran las puertas permanentemente, obligándolo a vagar vivo por siempre.

Sus presas fallan al intentar escapar gracias a su habilidad como rastreador infalible con un olfato a nivel galáctico. Una vez que capta la esencia de su presa, atraviesa el universo entero para cobrar su paga y asegurar la aniquilación.

Detrás de esa brutalidad visual, opera un intelecto genio que destroza las expectativas de sus oponentes. El cazarrecompensas comprende a la perfección la tecnología alienígena más avanzada y habla con fluidez 17,897 idiomas diferentes para cerrar sus contratos mortales en cualquier galaxia.