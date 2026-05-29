Reportan disturbios en centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey por detenciones de ICE

Manifestantes se enfrentaron a fuerzas policiales estadounidenses a las afueras del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, tras el inicio de una huelga de hambre de internos que protestan por las condiciones de detención.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó en X que “aproximadamente 100 agitadores anti-ICE” se congregaron alrededor de las instalaciones, mordiendo, pateando y golpeando a agentes y que nueve personas fueron detenidas.

Manifestantes se enfrentaron a fuerzas policiales frente al centro de detención Delaney Hall en Newark. AFP

Delaney Hall, con capacidad para unas mil camas, es un centro privado operado exclusivamente por el ICE desde 2025, coincidiendo con la intensificación de la campaña de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump. Nueva Jersey es considerado un “estado santuario”, con restricciones a la cooperación con autoridades federales de inmigración.

Protestas y denuncias

La huelga de hambre y trabajo fue acompañada por una carta manuscrita difundida por el grupo Cosecha, en la que los internos denunciaron detenciones “sin justificación”, falta de atención médica adecuada y mala alimentación.

El senador demócrata Cory Booker visitó el centro el miércoles y declaró que la mayoría de los detenidos con los que habló no tenían antecedentes penales ni condenas relacionadas con violencia. “Delaney Hall debería ser clausurado”, afirmó.

Manifestantes se enfrentaron a fuerzas policiales frente al centro de detención Delaney Hall en Newark. AFP

La gobernadora Mikie Sherrill denunció que se le negó el acceso al recinto el lunes. El Departamento de Salud estatal logró inspeccionar el área de alimentación, pero no obtuvo acceso completo a la cárcel.

La negativa a conceder acceso pleno suscita serios interrogantes sobre qué es lo que el ICE intenta ocultar”, señaló.

Mullin respondió que los centros de detención del ICE son inspeccionados y auditados periódicamente por “agencias externas”. Aseguró que los internos reciben comidas adecuadas, agua de calidad, mantas, atención médica y la posibilidad de comunicarse con familiares y abogados.