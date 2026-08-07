Fernando Colunga: Filtran fotos falsas con su familia creadas con Inteligencia Artificial

Las redes sociales viralizaron velozmente una serie de fotografías donde el actor Fernando Colunga aparece sonriente junto a su supuesta esposa y su primogénito. Estas postales causaron un impacto inmediato entre los fieles seguidores del entretenimiento en México, pues el histrión protege su intimidad con absoluto rigor desde sus inicios. Tras horas de intensos debates cibernéticos, expertos en tecnología y usuarios confirmaron la falsedad de las postales, generadas en su totalidad mediante programas de inteligencia artificial.

La difusión inicial del material desató miles de reacciones emotivas, mensajes de apoyo y felicitaciones directas hacia el reconocido galán de telenovelas. Los fanáticos aplaudieron la excelsa calidad visual de las imágenes, ya que retrataban a la familia dentro de un ambiente cuidado, sereno y con expresiones de total felicidad en sus rostros. Para muchos, significaba el primer vistazo al lado más humano y personal del protagonista.

Foto hecha con IA de Fernando Colunga y su familia. Foto: Redes Sociales

Esa ilusión inicial se desvaneció rápidamente bajo la lupa de los internautas más observadores y críticos. Decenas de usuarios detectaron fallas evidentes en la proporción de las extremidades, posturas corporales poco naturales y acabados plásticos típicos de los algoritmos generativos. Además, señalaron una inconsistencia cronológica evidente: el niño del retrato lucía con una edad mucho mayor a la reportada por la prensa del corazón.

El origen de las fotografías virales

El contenido falso surgió directamente desde una cuenta de TikTok dedicada de manera exclusiva a documentar y difundir la extensa trayectoria televisiva del artista. Este perfil, administrado bajo el nombre de usuario “fernando.colungaa”, consiguió engañar a las masas y a varios portales informativos durante toda una mañana antes de revelar la realidad detrás de las llamativas escenas familiares.

Frente a la bola de nieve generada en las plataformas digitales, el propio responsable de la cuenta cortó de tajo las especulaciones desde la caja de comentarios. Mediante un texto breve que rezaba “no me gusta publicar IA, pero bueno”, el creador de contenido admitió la fabricación tecnológica del material. Con esa declaración finalizó abruptamente la fantasía sobre la revelación oficial del primogénito del actor.

Fernando Colunga en la presentación de una telenovela. Foto: Cuartoscuro

Hermetismo total y descanso televisivo

Fernando Colunga mantiene una relación sentimental estable y alejada de los reflectores con la actriz Blanca Soto desde hace 14 años. Los reportes más sólidos de las revistas de espectáculos aseguran que la pareja recibió en brazos a su primer hijo varón a inicios del año 2024. Pese a la insistencia mediática, ambas figuras protegen ferozmente la identidad del menor y nunca revelaron una sola fotografía oficial.

Fernando Colunga en El Maleficio. Foto: Cuartoscuro

El famoso galán celebró la llegada de sus 60 años de vida el pasado 3 de marzo, demostrando una vigencia envidiable en la industria del entretenimiento. Su último trabajo protagónico ocurrió dentro de los foros de la telenovela Amanecer, un ambicioso melodrama a cargo del productor Juan Osorio para la pantalla de Las Estrellas, donde lideró el elenco junto a Livia Brito.

Dicha producción cerró sus transmisiones regulares tras 80 episodios en octubre de 2025, entregando excelentes niveles de audiencia para la televisora de San Ángel. Luego de encadenar cuatro intensos años de proyectos dramáticos ininterrumpidos, el consagrado intérprete mexicano atraviesa hoy un merecido periodo de descanso laboral, enfocando toda su energía en disfrutar de su etapa de paternidad y su vida familiar privada.