De '68 a la salud mental: cómo 'Las azules' conecta la historia de México con la realidad actual

El inicio de los años 70 en México fue convulso por las cuestiones sociales que se llevaban a cabo en el país. Los estudiantes eran los blancos y la policía el enemigo, no había confianza entre estos grupos y los roles sociales entre hombres y mujeres estaban perfectamente definidos en lo que debía ser en aquellos años.

Pero como en cualquier época siempre existen aquellos, o aquellas, que se encargan —muchas veces sin saberlo– en ir haciendo camino para aquellos que vienen atrás, y eso es lo que le sucede a María y Ángeles en Las azules, en la que Bárbara Mori y Ximena Sariñana son las encargadas de dar vida.

“Uno siempre debe encontrar con sus personajes con lo cual identificarte, creo que aunque yo no comparto tantas cosas con Ángeles, hay una parte que sí, que es esta sensación de estar, a veces, en otro universo, y no necesariamente cumpliendo ni entendiendo lo que la sociedad está esperando de ti, porque aunque vivimos en 2026, creo que todas en nuestras vidas personales, pues seguimos siendo muy transgresoras en la manera en la que nos comportamos, gracias a lo que a lo que nos dedicamos.

“Vivimos muy ad hoc a lo que nos hace sentido y no necesariamente a lo que la sociedad espera de ti. Y creo que eso es algo con lo que nos pudimos identificar mucho con nuestros personajes”, compartió Ximena en una charla virtual.

Yo sí fui una mujer violentada en mi infancia por mi padre, siento que crecí esperando ese reconocimiento de afuera y tratando de encontrar este lugar seguro en este molde que se me permitía en la sociedad, y viví mucho tiempo tratando de encajar en todas partes, por eso me identifico tanto con María, porque ella entra a la policía y ahí descubre que tiene una voz, que puede usarla, que puede cuestionar a la autoridad y que puede creer en ella misma y en sus decisiones.

“Y algo así me empezó a pasar a mí también en el camino. Entonces, siento que de pronto el sistema está hecho y diseñado y te lastima, y lastima a la vez la autoestima de los que crecemos dentro de él, no solamente a las mujeres, también a los hombres. Pero al final, pues la resiliencia y este poder de recomponerte y de soltar eso que se esperaba de ti o que creías que se esperaba de ti para descubrir quién eres realmente y de ahí sacarlo y engrandecerlo, me parece que es un gran arco, y es el arco que ha tenido Bárbara hasta el momento y María también. Entonces siento que, pues es parte un poco también el crecimiento personal de cada uno de nosotros”, agregó Mori.

La segunda temporada de la serie, que llega a las pantallas de Apple TV el próximo 12 de agosto, no sólo cuenta la historia que imaginaron Fernando Rovzar y Pablo Aramendi, también hace un retrato de la posición en la que se encontraba la sociedad, y las mujeres en México justo después de la Matanza de Tlatelolco y el Halconazo, y cómo esa realidad con la actual se entrelaza a más de cinco décadas de distancia... y donde algunos temas continúan vigentes.

“Son realidades con las cuales nos identificamos mucho como mujeres latinoamericanas y, sobre todo, mujeres que vivimos fuera de la expectativa de la sociedad. En ese caso fue muy fácil identificarnos con nuestros personajes, porque aunque nuestras realidades pueden ser muy distintas, ese cuestionamiento de ‘ok, estoy viviendo fuera de lo que la sociedad espera de mí’, y cómo me construyo a partir de lo que me hace sentido a mí y no de lo que los demás esperan de mí”, señaló Ximena.

“Por otro lado, entrar a la fuerza policiaca para poder tratar de hacer las cosas diferentes, para poder ponerse al servicio de la sociedad, de la comunidad y encontrarse con que el sistema está tan podrido y tan corrupto que estos personajes tienen que encontrar también el valor para no perder la esperanza en el cambio. Siento que el estar en esa lucha y en esa batalla, también te pone a reflexionar muchas cosas de ti también como mujer. Creo que es una serie que está llena de valores increíbles y que abre las puertas a que esta conversación este sucediendo”, dijo Bárbara.

Las azules Cortesía Apple TV

Las azules también es uno de esos proyectos que exponen problemáticas que si bien hoy en día son temas que se abordan de manera abierta, como el Trastorno del Espectro Autista y la salud mental, en los años 70 existían, pero no tenía la visibilidad necesaria para entenderlos.

“Es una oportunidad muy linda de que haya más representación en la televisión en general de estos temas y estos personajes. Sin duda es un reto muy grande, tanto a nivel personal y actoral, también como de responsabilidad de hacerlo de una manera, obviamente digna y lo más apegado a la realidad. En mi caso tengo esa responsabilidad con Ángeles. Fue todo un reto y creo que lo abordamos increíblemente bien al trabajar de la mano de Domus Instituto de Autismo, A.C., donde pudimos platicar con un montón de mujeres que están dentro del espectro y entender cómo se manifiesta muy distinto que en los hombres por la misma presión de la sociedad de cómo las mujeres nos tenemos que comportar.

“Fue, obviamente, un descubrimiento muy interesante y pues es solo invitar a que más plataformas, más programas puedan tocar estos temas que son tan importantes y relevantes hoy en día”, explicó Ximena.

Ximena Sariñana en Las azules. Cortesía Apple TV

“Para mí es súper importante aquello a lo que le voy a poner toda mi energía y de lo que voy a hablar con ustedes y con el mundo. Siento que está en nuestros hombros la responsabilidad de contar historias que aporten algo al mundo, que aporten conciencia a nuestras sociedades y una forma de vivir mucho más empática con el mundo en el que habitamos todos”, agregó Bárbara.

Bárbara Mori en Las azules Cortesía Apple TV

En esta segunda temporada, María, ahora ascendida a teniente, se debate entre las reglas que juró respetar y su incansable búsqueda de la verdad, luego de que aparece el cuerpo de una estudiante activista. Las Azules quedan involucradas en una investigación que se remonta a la masacre estudiantil de 1968. Antes de que logren entender lo que descubrieron, sale a la luz el cuerpo de una persona vinculada con ese oscuro capítulo de la historia de México, sacudiendo a toda la corporación.

“María sí ha tenido una muy bella evolución en esta temporada. Si bien en la primera empezó siendo una mujer que vivía para los demás, para cumplir las expectativas, una mujer que trataba de ser la madre perfecta, la esposa perfecta y cumplir con todos los roles que la sociedad esperaba de ella, según lo que ella entendía, y al entrar a la policía descubre que no solamente puede ser mamá, sino también puede ser una gran investigadora, puede ser una mujer que pueda confiar en sus decisiones, que es una mujer inteligente y que descubre también que su valor no depende de la aprobación de los demás.

Entonces, en la segunda temporada, empieza siendo una mujer que ya no necesita pedir permiso para existir. Ya es teniente, ya es una líder capaz, ya es una investigadora también hábil y ahora el reto de esta segunda temporada se vuelve descubrir realmente quién es y poder construir un camino coherente con esta nueva mujer que ha nacido en ella. Esta segunda entrega implica todo este reto, lo cual me parece hermoso, poner ahí afuera la conversación, no solamente para la sociedad mexicana, sino para el mundo entero. ¿Hasta dónde estamos viviendo para hacer felices a otros y hasta dónde vamos a empezar a hacer escuchar realmente la voz interna para ser felices nosotros?”, dijo Bárbara.

“En el caso de Ángeles, además de todas las dificultades de que tiene la temporada de Las azules, entrando ya de lleno a la policía y enfrentándose con el sistema, que pues bueno, es una realidad con la que tienen que enfrentarse.

“En su caso, por fin obtiene lo que quiere, que es una pareja y cómo, de repente, entrar en lo que siempre todo mundo le ha dicho que debe de ser su camino, si ella va a tener la capacidad de mantenerlo con su manera de ser y su forma de pensar, y enfrentar las relaciones humanas”, explicó Ximena.

Héctor García Rojas, en Las Azules Cortesía Apple TV

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