Supergirl sorprende a la crítica: La película del DCU tuvo su premiere mundial en Londres

La cinta Supergirl del DCU celebró su premiere mundial en Londres y desató una ola de primeras reacciones positivas por parte de la prensa especializada. Los críticos destacaron la frescura de esta entrega espacial y aplaudieron unánimemente las actuaciones de Milly Alcock como la heroína principal y de Jason Momoa en su debut como el mercenario Lobo.

Los especialistas calificaron la obra dirigida por Craig Gillespie como una aventura vibrante, directa y profundamente conmovedora. Diversos portales señalaron que la producción inyectó una energía nueva al cine de superhéroes, alejándose de las fórmulas tradicionales para apostar por una narrativa más oscura y visceral.

Milly Alcock leyendo el cómic de Supergirl. Foto: Redes Sociales

Las comparaciones de los críticos colocaron a la película en un terreno cinematográfico muy particular, mezclando la estética sucia de Mad Max con el espíritu espacial de Guardianes de la Galaxia. Los reporteros alabaron el diseño de producción, detallando que el uso de efectos prácticos y el maquillaje alcanzaron un nivel digno del premio Óscar.

El impacto de los protagonistas en la trama

La actuación de Milly Alcock monopolizó los elogios de los asistentes al evento londinense. Los críticos aseguraron que la actriz se apoderó por completo del manto de Kara Zor-El, entregando una versión descarada, compleja y optimista que redefinirá la imagen de este icónico personaje para las futuras generaciones.

La interacción de la protagonista con la pequeña Ruthye, interpretada por Eve Ridley, aportó la carga emocional necesaria para equilibrar la acción hiperrápida. Los asistentes definieron a este dúo dinámico como el motor principal de la historia, logrando transmitir el profundo duelo y la constante búsqueda de identidad de la heroína.

Jason Momoa y Milly Alcock en la premiere de Supergirl. Grosby Group / SOPA Images

El debut de Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo resultó otro de los grandes aciertos según las publicaciones especializadas. Los periodistas coincidieron en que el actor nació para interpretar este papel, aportando su característico carisma caótico para elevar el nivel de diversión y acción dentro del metraje.

El cameo de David Corenswet como Superman también generó reacciones entusiastas entre el público presente. Las reseñas apuntaron que la química entre los superhéroes kryptonianos funciona a la perfección, sirviendo como un contrapeso ideal y solidificando el éxito del casting para el futuro de la franquicia.

Las fallas dentro de la superproducción

A pesar del recibimiento general positivo, algunos sectores de la crítica emitieron comentarios mixtos sobre la estructura del filme. Los detractores indicaron que la cinta tardó demasiado en arrancar y falló al intentar mantener la misma energía arrolladora de sus protagonistas durante todo el desarrollo de la trama.

Las adaptaciones del aclamado cómic de Tom King, Supergirl: Woman of Tomorrow, sufrieron modificaciones que incomodaron a los expertos más puristas. Los analistas reprocharon que la película optó por presentar a un antagonista demasiado plano y soso, lo que limitó el potencial épico de las batallas estelares.

Jason Momoa como Lobo. Foto: DC Studios

El desenlace del arco argumental principal recibió observaciones negativas por parte de algunos portales de entretenimiento. Varios comunicadores consideraron que la narrativa tropezó en el tercer acto, perdiendo cohesión y profundidad frente al caos generado por las deslumbrantes secuencias de combate físico.

Las reseñas menos favorables concluyeron que esta entrega no ganará el estatus de obra maestra absoluta. Frente a estas áreas de mejora, la mayoría de la prensa general catalogó a esta producción como el gran estreno taquillero del verano, garantizando un viaje oscuro, divertido y lleno de corazón.