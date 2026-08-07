Grupo Estigma festejará 25 años con una noche de rock, bohemia y música oldies

El próximo viernes 14 de agosto, el grupo musical Estigma celebrará 25 años de trayectoria y lo hará con un gran concierto en donde interpretará sus mejores temas musicales. El lugar de reunión será en la calle Dakota 95, colonia Nápoles, en el Hotel BelAir Unique.

“Nos sentimos afortunados de poder celebrar 25 años y compartir nuestra música con nuestro público y las nuevas generaciones, por lo que hemos elegido la Ciudad de México para crear esta fiesta de celebración.

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Es ya un cuarto de siglo dedicados a revivir aquella época dorada del rock, oldies y la bohemia con la misma pasión como si fuera el primer día, y este 14 de agosto será una noche especial con clásicos inolvidables, mucha energía y sorpresas para cantar y bailar sin parar”, expresaron.

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Será una celebración de género musical, una noche dedicada al rock y temas clásicos, donde el grupo musical Estigma festejará con su público y las nuevas generaciones que los acompañen para celebrar juntos toda la noche.

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Recuerden, el 25 aniversario de Grupo Estigma será el próximo viernes 14 de agosto, con un concierto especial de "Bohemia Rock" y música oldies que tendrá lugar en el Hotel BelAir Unique Mexico, ubicado en la calle Dakota 95, colonia Nápoles, justo detrás del World Trade Center. La cita es a las 8:30 de la noche.

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Ya puedes apartar tu lugar para este gran evento de rock de los años 70 y 80, mandando un mensaje de WhatsApp al 55-30-49-84-11. También puedes pedir la promoción de dos pases pagando solo uno para las primeras cinco personas que digan que lo leyeron en esta publicación. No dejes de pasar esta oportunidad y asiste este próximo viernes 14 de agosto.