Muere Kim Yun Seol, cantante surcoreana de Sing Again 4, a los 27 años

Kim Yun Seol, cantante que ganó reconocimiento en programas musicales como Voice Kids, Voice Korea, I Can See Your Voice y, más recientemente, Sing Again 4, murió a los 27 años de causas desconocidas.

Medios coreanos reportaron que la intérprete murió el pasado 7 de junio, a los 27 años. La noticia se dio a conocer de manera pública hasta días después, luego de que una persona cercana a la cantante compartiera un mensaje en redes sociales para informar sobre su fallecimiento. Hasta el momento, la causa de muerte de Kim Yun Seol no ha sido revelada.

¿Qué se sabe de la muerte de Kim Yun Seol?

De acuerdo con reportes de la prensa surcoreana, Kim Yun Seol falleció el 7 de junio. Su cortejo fúnebre se realizó el 9 de junio, hora local de Corea del Sur, y su lugar de descanso fue señalado como Seongnam Memorial Park.

La noticia fue difundida inicialmente por una persona cercana a la cantante, quien explicó en redes sociales que no podía contactar directamente a conocidos de Kim Yun Seol porque sus pertenencias y su teléfono estaban bloqueados.

“Seol se ha ido al cielo”, escribió esta persona en el mensaje, en el que también pidió que fueran a visitarla para que no se sintiera sola.

Kim Yun Seol murió a los 27 años Especial

¿Quién era Kim Yun Seol?

Kim Yun Seol fue una cantante surcoreana que comenzó a llamar la atención del público desde joven gracias a su participación en programas de competencia musical.

Uno de sus primeros momentos importantes ocurrió en 2013, cuando ganó Voice Kids Korea. Ese triunfo la colocó como una voz prometedora dentro de los concursos televisivos de Corea del Sur.

A diferencia de otras figuras juveniles de la industria, Kim Yun Seol no formó parte de un grupo idol de K-pop. Su carrera estuvo más vinculada con programas de canto, escenarios televisivos y competencias musicales donde los participantes buscan mostrar su voz ante jueces y audiencias masivas.

Con el paso de los años, también participó en otros formatos conocidos, como Voice Korea e I Can See Your Voice, programas que le permitieron mantenerse cerca del público y mostrar distintas facetas de su interpretación.

Kim Yun Seol

Su paso por Sing Again 4

La última aparición pública relevante de Kim Yun Seol fue en Sing Again 4, programa de JTBC en el que participó como la cantante número 6.

Durante su paso por el reality musical, logró superar la primera ronda y volvió a llamar la atención de espectadores que recordaban su talento desde Voice Kids. Su participación fue recibida como una nueva oportunidad para retomar su carrera musical y presentarse ante una audiencia más amplia.

Su última publicación en redes sociales

La última publicación de Kim Yun Seol en redes sociales habría sido realizada el pasado 23 de abril. De acuerdo con reportes, la imagen compartida por la cantante parecía estar relacionada con su intención de retomar su carrera musical.

Tras conocerse su muerte, esa publicación volvió a ser mencionada por seguidores que lamentaron su partida y recordaron la expectativa que había alrededor de una posible nueva etapa profesional.

bgpa