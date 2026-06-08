¡Ya era ARMY! Místico cuenta cómo J-Hope lo hizo fan de BTS antes de conocerlos en persona

BTS estuvo en México hace apenas un mes y muchos ARMYs recuerdan todo lo que aconteció los días en los que el grupo surcoreano estuvo en el país como la ocasión en la que visitaron la Arena México para presenciar una de las peleas de Místico.

Gracias a esa visita, surgieron muchos meses y reacciones de fans que no esperaban ver a algunos de los integrantes de BTS en primera fila disfrutando la lucha libre y mucho menos conocer a Místico, que es uno de los luchadores más famosos de este deporte.

También cabe mencionar que algo que se volvió muy especial es una chamarra que usó Místico en dicha pelea. La prenda tenía algunos detalles que hacían alusión a los integrantes de BTS y también al grupo.

Incluso dicha chamarra fue usada al siguiente día, en el segundo concierto de BTS en México, por Jin, quien mostró que él y sus demás compañeros de grupo la había autografiado. Además, J-Hope también compartió una foto en Instagram en donde se ve usándola.

Místico revela que era fan de BTS antes de conocerlo

Algo que desconocían los fans de BTS es que Místico ya era un seguidor más de la música de los idols incluso antes de conocerlo.

Este detalle surgió después de que en redes sociales se volviera viral un video grabado por ARMYs que tuvieron la oportunidad de convivir con el luchador hace apenas unas horas.

Las fans le regalaron a Místico una caja llena de varios regalos, incluyendo ramen de la empresa que promociona Jin, así como productos de IGIN, la cual es una marca que el idol desarrollo en conjunto con el chef Baek Jong Won y se especializa en bebidas hechas con licor tradicional coreano.

Además de aprovechar a darle este obsequio, las fans también le preguntaron a Místico quien de los chicos de BTS era su bias y su respuesta sorprendió, ya que mencionó que era J-Hope y que gracias a él había conocido a BTS mucho antes de que los cantantes presenciaran su pelea en la Arena México.

El luchador comentó que empezó a escuchar el trabajo como solista de J-Hope sin saber que era no de los integrantes de BTS, pero con el tiempo comenzó a escuchar temas del grupo y hasta reveló que acudió al concierto del 7 de mayo que el grupo dio en el Estadio GNP.

“Es que empecé a escuchar a J-Hope y me gustaban sus canciones, me gustaban. Entonces como que les caía raro que un hombre escuchara. Decían (las personas): ‘¿Y este qué escucha?’. Y yo no sabía, la verdad. Me preguntaba quién era (J-Hope) y yo decía: ‘quién sabe, pero canta bien chido’. Y me decían: ‘No sabes, ni te imaginas, ¿verdad?’. Y respondía: ‘No’. Y ya me dijeron quién era y empecé a buscar música de ellos (de BTS)”.

El comentario de Místico se ha vuelto viral entre ARMY, que le ha tomado cariño al luchador tras mostrar la conexión que tiene con BTS.

Como dato curioso, no es la primera vez que un luchador demuestra ser fan de BTS y tener de bias a J-Hope, el primero en hacerlo fue John Cena, quien en diferentes entrevistas ha mencionado su admiración por el trabajo de los idols.