¿Sin chamba? Jungkook de BTS busca camarógrafo y editor de videos para viajar con él

Jungkook de BTS sorprendió a sus seguidores luego de publicar un inesperado mensaje en redes sociales donde dejó claro que está buscando a una persona especializada en grabación y edición de video para acompañarlo en futuros viajes y proyectos personales.

El cantante compartió la propuesta junto a un vlog grabado en Las Vegas, Estados Unidos, generando una ola de reacciones entre fans y creadores de contenido.

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La publicación rápidamente llamó la atención no solo por las imágenes del viaje, sino porque el integrante de BTS hizo una convocatoria abierta dirigida a camarógrafos y editores.

Aunque muchos seguidores reaccionaron con humor, otros consideran que se trata de una propuesta completamente seria debido al interés que el artista ha mostrado desde hace tiempo por la producción audiovisual.

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Jungkook busca editor y camarógrafo para viajar con él

A través de sus redes sociales, Jungkook compartió un video vlog acompañado por el mensaje “en Las Vegas 23. 5. 2026”. Sin embargo, lo que más conversación generó fue el texto adicional que escribió junto al clip.

“Busco a alguien para grabar. ¿Tienes mucha habilidad para editar? ¡Vamos a viajar juntos!”, dejando ver que desea trabajar con alguien que pueda ayudarlo a crear contenido durante sus recorridos.

Más tarde, reforzó la invitación mediante una historia en redes sociales donde escribió:

“Busco a alguien que pueda grabar videos y tomar fotos increíbles. ¡Ya conseguiré el equipo...! ¡Por favor, contáctenme!”.

El mensaje se volvió viral casi de inmediato y miles de seguidores comenzaron a reaccionar con comentarios relacionados con la oportunidad de trabajar junto al artista.

La idea de que Jungkook esté buscando personalmente a un editor y camarógrafo emocionó especialmente a aquellos ARMYs que trabajan en áreas audiovisuales. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de usuarios preguntando cómo podían postularse o enviar su trabajo.

“¿Dónde envío mi currículum?”

“Los editores de todo el mundo deben tener el corazón acelerado”

“El momento en que las habilidades importan más que la popularidad”.

Muchos fans también señalaron que el integrante de BTS siempre ha mostrado interés por la grabación y edición de videos, por lo que consideran que esta búsqueda podría estar relacionada con nuevos proyectos, especialmente aquellos dedicados a su amor por las motos.

Su gusto por las motos también apareció en el vlog

Aunque la atención principal estuvo enfocada en la búsqueda de un creador audiovisual, el video también incluyó escenas de Jungkook conduciendo una motocicleta en Las Vegas.

El idol publicó en sus redes un mensaje buscando ayuda para grabar y editar sus videos Instagram

El artista ya había mostrado anteriormente su afición por las motos. Incluso, en ocasiones pasadas compartió imágenes de una motocicleta recién comprada y llegó a conducir una en programas y contenidos del grupo.

Actualmente, esa pasión parece estar relacionada también con el tipo de contenido visual que desea crear, especialmente ahora que busca a alguien que pueda grabar y editar videos de manera profesional.