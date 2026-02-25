Netflix revela soundtrack de Bridgerton 4 parte 2

La segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton llega con una de sus señas de identidad más celebradas: versiones orquestales de grandes éxitos del pop contemporáneo.

A partir del episodio 5, la serie profundiza en la historia romántica de Benedict Bridgerton y Sophie Baek, acompañando los momentos clave de su relación con un soundtrack cuidadosamente seleccionado que mezcla emociones intensas, baile y clímax narrativos.

Benedict y Sophie protagonizan los momentos clave de la parte final de la temporada 4. Foto: Cortesía Netflix

Las canciones de la temporada 4, parte 2 (episodios 5 al 8)

Desde el inicio de esta segunda tanda, la música vuelve a funcionar como motor emocional de la trama. Estas son las piezas que sonarán en los nuevos episodios:

Episodio 5 (“Sí o no”)

“360” de Charli XCX, reinterpretada por Peter Gregson para cuerdas

“Birds of a Feather” de Billie Eilish, por Gemini Strings

“Lose Control” de Teddy Swims, por Vitamin String Quartet

Episodio 6 (“El invierno que pasa”)

“Just What I Needed” de The Cars, por Altum Quartet

“Fields of Gold” de Sting, por Music Lab Collective

Episodio 7 (“El más allá”)

Partitura original del compositor Kris Bowers

Episodio 8 (“Bailando en el campo”)

“Never Be the Same” de Camila Cabello, por Strings From Paris

“The Night We Met” de Lord Huron, por Joni Fuller

Estas canciones acompañan el desenlace de una historia inspirada en Cenicienta, basada en la novela An Offer from a Gentleman de Julia Quinn, y refuerzan la carga romántica que distingue a esta temporada.

Música pop reinventada para el siglo XIX

La cuarta temporada mantiene la tradición de reimaginar hits modernos en clave clásica, una fórmula que ha definido el ADN de la serie desde su debut en Netflix.

En entregas anteriores, el público escuchó versiones de Taylor Swift, Ariana Grande, Rihanna, Madonna, Paramore, Olivia Rodrigo y muchos más, mientras que la precuela Queen Charlotte amplió el repertorio con temas de Beyoncé, Alicia Keys y SZA.

Según el supervisor musical Justin Kamps, la selección responde a la necesidad de reflejar con precisión las emociones de los personajes. Para él, una de las piezas más destacadas de esta segunda parte es “360”, cuya versión considera especialmente lúdica y fresca.

Por su parte, Alexandra Patsavas, directora sénior de música de series en Netflix, subrayó que el objetivo es que la música no solo acompañe la historia, sino que conecte la cultura pop con el lenguaje clásico, un enfoque que ha convertido a Bridgerton en un fenómeno también musical.

Un éxito que trasciende la pantalla

Las bandas sonoras de la serie acumulan millones de reproducciones y han impulsado el interés por conciertos, playlists y álbumes de cuerdas con versiones pop.

Esta segunda parte no será la excepción: el soundtrack completo estará disponible en plataformas digitales a partir del 26 de febrero de 2026, coincidiendo con el estreno de los episodios finales.

Con esta selección musical, Bridgerton reafirma su capacidad de emocionar, sorprender y marcar tendencia, demostrando que el romance de época también puede bailarse al ritmo del pop contemporáneo.

