Hospitalizan de emergencia a Pedrito Sola; sufrió un accidente

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, fue hospitalizado de emergencia después de sufrir un accidente. Paty Chapoy dio a conocer sobre el estado de salud de su compañero.

Fue en el programa en donde Paty Chapoy reveló que recibió una llamada telefónica y ahí fue informada al respecto.

Pedro Sola azotó en Polanco. Todas las mañanas Pedrito sale a caminar con su bastón, pero bueno, la vida así nos pone”.

Chapoy dijo que Pedro Sola fue a dar al hospital y que le dieron dos puntadas al conductor, mientras se reía con el resto de los compañeros del programa.

Pedrito Sola hospitalizado tras caída

Pedro Sola, conductor. Especial

En su cuenta oficial de Instagram, Pedro Sola compartió una fotografía en donde se observa que está en el hospital.

En la imagen se observa al conductor recostado en una camilla de hospital, en tanto que en la mano tiene una gasa manchada de sangre.

¡Me caí! … no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”, escribió.

Además, en entrevista con Paty Chapoy, el conductor refirió que se siente muy bien y que ‘la banqueta quedó destrozada’.

Pedro Sola mostró una herida en su rostro y agradeció a sus compañeros por preocuparse por su estado de salud.

Durante la plática con Paty Chapoy, el conductor mostró una actitud tranquila y agradeció que el accidente no tuvo mayores consecuencias. Solo necesitó atención médica menor antes de regresar a su rutina habitual.

Reacciones por la caída del conductor

Usuarios de redes sociales reaccionaron a la publicación del conductor Pedrito Sola; muchos mostraron su apoyo.

Entre los comentarios se lee:

Que te mejores Pedrito.

Tío Pedrito, ten más cuidado.

Dios lo bendiga Pedrito.

Pronta recuperación.

Cuídese mucho tío Pedrito.

Caminar por las banquetas en casi todo México es como una carrera de obstáculos.

La mayonesa haciendo de las suyas.

¿Dónde sale Pedro Sola?

Actualmente, Pedro Sola sigue apareciendo principalmente en el programa de espectáculos Ventaneando, donde continúa como uno de los conductores más reconocidos junto a Pati Chapoy. Aunque en meses recientes tuvo algunas ausencias por temas de salud y descanso, él mismo aclaró que sigue formando parte del programa.

Además de Ventaneando, Pedro Sola mantiene actividad en redes sociales, especialmente en X e Instagram, donde comparte opiniones, videos y momentos de su vida cotidiana.

*mvg*