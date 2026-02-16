Charli XCX estrena 'The Moment' en México: Preventa y fecha de lanzamiento

¡Brat no muere… aún! Charli XCX está próxima pare regresar a México pero ahora en un formato de cine, ya que Cinépolis confirmó que el próximo 12 de marzo será la fecha oficial para el estreno en México de The Moment.

Esta producción, protagonizada por la estrella del pop global Charli XCX, se aleja de los documentales biográficos convencionales para adentrarse en el terreno de la ficción y la sátira.

Para los interesados en asegurar su lugar, la exhibidora ha anunciado que la preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de su aplicación móvil y sitio web oficial, anticipando una alta demanda por parte de los seguidores de la artista y los cinéfilos curiosos.

Aidan Zamiri y Charli XCX presentando detalles de su falso documental en Sundance. Fotos: AFP

Un falso documental sobre el precio del estrellato

La cinta se presenta bajo el género de "falso documental" o mockumentary. La trama sigue la vida de una "rising pop star" (estrella en ascenso), interpretada por la propia Charli XCX. La narrativa se centra en el caótico proceso de preparación para su primera gira de estadios, un hito que sirve como vehículo para explorar las entrañas de la industria musical contemporánea.

A diferencia de un registro de concierto, The Moment utiliza el humor ácido para desmenuzar las luces y sombras de la fama. El guion aborda temas como:

La presión mediática constante sobre las figuras públicas.

Las expectativas externas que moldean la identidad del artista.

El desgaste personal físico y mental que conlleva el éxito masivo.

La película promete una mezcla de realidad y ficción, donde la línea entre la persona y el personaje se desdibuja para ofrecer reflexiones honestas, aunque cargadas de ironía, sobre la creación artística en la era digital.

Aidan Zamiri, el joven director detrás de ‘The Moment’

La dirección del proyecto recae en Aidan Zamiri, un nombre familiar para los seguidores de la cantante. Zamiri fue el responsable de la estética visual del video 360 (2024), y ahora traslada su estilo audaz a la narrativa de largometraje.

Su visión busca capturar la frenética energía del pop actual, utilizando un lenguaje visual que complementa la propuesta sonora de la artista.

Para dar vida a este universo satírico, la producción ha convocado a un elenco de actrices que aportan distintos matices a la historia:

Rosanna Arquette ( Future Day ; 2024): Aporta la experiencia y el peso dramático necesario para contraponerse a la juventud del personaje principal.

( ; 2024): Aporta la experiencia y el peso dramático necesario para contraponerse a la juventud del personaje principal. Hailey Benton Gates ( Challengers ; 2024): Conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y modernos.

( ; 2024): Conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos y modernos. Kate Berlant (Don't Worry Darling; 2022): Su participación sugiere un tono de comedia incómoda y sensibilidad, elementos clave en el género del falso documental.

La consolidación de Charli XCX en el cine

Este estreno marca un paso firme en la carrera actoral de Charli XCX, quien ya cuenta con créditos en producciones como 100 Nights of Hero (2025); sin embargo, The Moment representa un vehículo hecho a su medida, permitiéndole capitalizar su estatus como una de las figuras más innovadoras de su generación.

La artista, reconocida por desafiar las reglas del pop tradicional y por sus colaboraciones con figuras como Billie Eilish, utiliza este proyecto para reforzar un discurso crítico sobre el éxito. La película no solo busca entretener con números musicales, sino cuestionar la maquinaria que los produce.

Coordenadas del estreno

La llegada de The Moment a las salas de cine es limitada y forma parte de la estrategia de eventos exclusivos de Cinépolis +QUE CINE.

Fecha de estreno: 12 de marzo.

12 de marzo. Disponibilidad de boletos: Preventa activa en taquillas y canales digitales.

Preventa activa en taquillas y canales digitales. Sedes: Complejos seleccionados en la República Mexicana.

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, dado que este tipo de proyecciones suelen tener una permanencia corta en cartelera en comparación con los estrenos comerciales tradicionales.