Netflix y Warner Music sellan alianza para llevar estrellas de la música a la pantalla

Netflix y Warner Music Group firmaron un acuerdo exclusivo de varios años para producir series documentales y películas que exploran la vida, la música y el legado de los artistas más destacados del sello.

Esta alianza otorga a Netflix acceso a uno de los catálogos más importantes de la historia de la música. WMG representa a leyendas como David Bowie, Cher, Fleetwood Mac, Aretha Franklin y Joni Mitchell, junto con superestrellas contemporáneas como Charli XCX, Coldplay y Bruno Mars.

El acuerdo representa el último avance en la creciente competencia entre los propietarios de derechos musicales y las plataformas de streaming, deseosas de convertir extensos catálogos en contenido visual de alta calidad y aumentar su número de suscriptores.

Los documentales musicales se han convertido cada vez más en un vehículo para la programación impulsada por los fans y con gran relevancia cultural, una tendencia que se evidencia en la película Eras Tour, de Taylor Swift, que recaudó más de 260 millones de dólares a nivel mundial.

Según el acuerdo, WMG trabajará con Unigram, la productora asociada al sello, que actuará como estudio para sus proyectos de larga duración. Cada título se desarrollará en colaboración con los propios artistas o sus herederos.

Esta alianza refuerza la creciente oferta de programación musical de Netflix, donde ya se ha consolidado como un referente del género con títulos como Homecoming: A Film by Beyonce y Quincy, entre sus estrenos más destacados.

Otras plataformas también han invertido fuertemente en la narrativa musical. Disney+ cuenta con una variedad de estrenos de gran repercusión, como The Beach Boys, mientras que Max ha llamado la atención con documentales como Stax: Soulsville U.S.A., que muestran sellos discográficos históricos y artistas influyentes. Mientras tanto, Apple Music ha apostado por el contenido original de vídeos musicales, produciendo documentales y retransmitiendo conciertos en directo a través de su serie Apple Music Live, en la que han participado artistas como Harry Styles y Billie Eilish.

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