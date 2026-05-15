Cannes sorprende al entregar Palma de Oro honorífica a John Travolta

John Travolta, uno de los actores más emblemáticos y queridos de Hollywood, recordado por clásicos como Grease y Saturday Night Fever, recibió una Palma de Oro honorífica en el prestigioso Festival de Cannes.

Este reconocimiento es uno de los más importantes dentro de la industria cinematográfica, ya que se entrega a figuras que han dejado huella en el cine, ya sea como actores, directores o creadores.

Además, al tratarse de la primera vez que el actor recibe este galardón, el momento se convirtió en un hecho histórico y muy especial para su trayectoria.

John Travolta celebra su Palma de Oro honorífica

Durante la ceremonia, el actor expresó la emoción que sintió al recibir este reconocimiento, asegurando que muchas de sus películas favoritas en la historia del cine han sido ganadoras de la Palma de Oro.

"Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Óscar", señaló emocionado.

El premio tomó por sorpresa a los asistentes y admiradores del actor, ya que este homenaje no había sido anunciado previamente por el festival.

John Travolta recibe la Palma de Oro honorífica en Cannes Foto: AFP

Familia de John Travolta lo acompañó

El actor también compartió que este reconocimiento llega en una etapa muy especial de su vida, pues actualmente presenta “Ven a volar conmigo”, proyecto con el que debuta oficialmente como director.

Como parte de la producción participa Ella Bleu Travolta, hija mayor del actor, de 26 años, quien estuvo presente durante la entrega del reconocimiento junto con otros integrantes de su familia.

"Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecieron en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Y por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí", expresó.

¿De qué trata “Ven a volar conmigo”?

La cinta tiene previsto estrenarse el próximo 29 de mayo de 2026 y cuenta la historia de Jeff, un niño de 8 años que sube por primera vez a un avión para seguir el sueño de su madre rumbo a Hollywood.

Durante el viaje, el pequeño conoce a pasajeros y azafatas que transforman por completo su manera de ver la vida, convirtiendo el trayecto en una experiencia llena de emociones y descubrimientos.

La película marca una nueva etapa en la carrera de Travolta, ahora detrás de cámaras como director.

John Travolta recibe la Palma de Oro honorífica en Cannes Foto: AFP

Premios y la trayectoria de John Travolta en Hollywood

Con más de cinco décadas dentro de la industria cinematográfica, John Travolta ha construido una de las carreras más reconocidas del cine internacional.

Entre sus premios destacan el Globo de Oro a Mejor Actor, el Premio David de Donatello al Mejor Actor Extranjero y el Critics’ Choice Movie Awards al Mejor Reparto en 2008, entre otros reconocimientos.

A sus 72 años, el actor continúa reinventándose y sorprendiendo a sus seguidores con nuevos proyectos, consolidándose como una de las figuras más icónicas y queridas de Hollywood.

Con información de AFP