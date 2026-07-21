“El mejor día de mi vida”: MrBeast comparte fotos de su boda con Thea Booysen

MrBeast sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar que ya se casó con Thea Booysen, su pareja desde hace varios años.

El creador de contenido hizo el anuncio en sus redes sociales, donde compartió las primeras imágenes de la ceremonia y un breve mensaje para celebrar el momento.

La publicación rápidamente comenzó a recibir millones de reacciones y mensajes de felicitación. Aunque la pareja decidió mantener en privado varios detalles del enlace, las fotografías permitieron conocer parte de la celebración y mostraron algunos de los momentos más importantes del día.

MrBeast anunció su boda con Thea Booysen a través de Instagram, donde compartió las primeras fotografías de la ceremonia. IG mrbeast

MrBeast anunció su boda con un mensaje en redes sociales

La noticia fue dada a conocer por el propio MrBeast a través de Instagram.

En la publicación aparece junto a Thea Booysen, ambos vestidos de blanco y sonriendo frente a la cámara.

El youtuber acompañó las imágenes con una frase que resumió lo que significó la ceremonia para él.

“Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”.

En las fotografías también llamó la atención que Thea ya utiliza el apellido Donaldson en sus redes sociales, una señal de la nueva etapa que comienza junto al creador de contenido.

Aunque no revelaron el lugar donde se celebró la boda, las imágenes muestran una ceremonia con una decoración clásica y una celebración realizada en un destino especial.

Thea Booysen y MrBeast sellaron su historia de amor tras casi tres años de relación y un compromiso anunciado en 2024. IG mrbeast

Los vestidos de Thea Booysen llamaron la atención durante la boda

Además del anuncio, otro de los temas que despertó curiosidad fue el vestuario de la novia.

Para la ceremonia, Thea Booysen eligió un vestido largo en color blanco con un diseño clásico y transparencias discretas. Ese fue el atuendo que apareció en la mayoría de las fotografías oficiales compartidas por la pareja.

Más adelante cambió a un segundo vestido corto, strapless y decorado con pedrería. El diseño incluía una falda de plumas y fue el elegido para el momento del pastel.

Finalmente, lució un tercer vestido confeccionado en satén blanco con un gran moño lateral, un cambio pensado para disfrutar de la fiesta con mayor comodidad.

Semanas antes de la boda, Thea había compartido imágenes de su despedida de soltera en Italia, donde apareció junto a sus amigas usando una banda con la frase “Bride-to-Be”. Aquellas publicaciones adelantaban que la cuenta regresiva para el enlace ya había comenzado.

La boda de MrBeast llamó la atención por el elegante vestido de Thea Booysen y la celebración realizada en un destino privado. IG mrbeast

¿Quién es Thea Booysen?

Aunque suele aparecer en publicaciones junto a MrBeast, Thea Booysen también ha desarrollado su propia carrera.

Originaria de Sudáfrica, es creadora de contenido, escritora y ha compartido en distintas ocasiones su interés por la psicología y el derecho, áreas en las que realizó estudios universitarios.

Su nombre comenzó a hacerse más conocido entre la comunidad de MrBeast cuando ambos hicieron pública su relación, aunque desde entonces han preferido mantener buena parte de su vida privada lejos de las redes sociales.

Con el paso del tiempo, Thea se convirtió en una presencia constante en algunos momentos importantes de la vida del youtuber, sin dejar de lado sus propios proyectos profesionales.

Así comenzó la historia de amor entre MrBeast y Thea Booysen

La relación entre MrBeast y Thea Booysen comenzó en 2022.

Ambos coincidieron durante una cena organizada por un amigo en común y, después de ese encuentro, empezaron a salir. Con el paso de los meses hicieron oficial su noviazgo, aunque siempre procuraron mantener un perfil discreto.

A diferencia de otras parejas de creadores de contenido, compartieron únicamente algunos momentos de su relación, evitando exponer constantemente su vida personal.

El siguiente paso llegó en diciembre de 2024, cuando MrBeast le propuso matrimonio durante las celebraciones navideñas. En ese momento, Thea mostró el anillo de compromiso en redes sociales y la publicación rápidamente dio la vuelta al mundo entre los seguidores del youtuber.

Ahora, después de casi tres años de relación, ambos celebraron su matrimonio.