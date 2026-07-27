Ariana Grande demanda a quienes filtraron su música inédita y contenido privado

La cantante Ariana Grande inició un proceso legal contra los presuntos responsables de obtener y difundir material privado relacionado con su carrera artística. La información fue revelada por TMZ, medio que tuvo acceso a la demanda presentada por la intérprete en un tribunal de California.

De acuerdo con el documento, la artista sostiene que varias personas habrían vulnerado las cuentas digitales de fotógrafos, productores y otros colaboradores con los que ha trabajado para acceder a contenido confidencial.

Foto: Reuters

¿Qué tipo de material habría sido robado?

Según la demanda obtenida por TMZ, entre los archivos sustraídos se encuentran canciones inéditas, fotografías, videos y grabaciones de audio vinculadas con el proceso creativo de la cantante.

Ariana Grande asegura que ese material nunca estuvo destinado a hacerse público y que su difusión afectó tanto su privacidad como el control sobre sus proyectos musicales.

Foto: Instagram @arianagrande

Además, la artista afirma que esta situación no corresponde a un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de ciberataques que, según su versión, ha enfrentado en distintos momentos de su carrera, incluidos incidentes recientes.

¿Qué acusa la cantante sobre el destino del contenido?

En la demanda, Ariana Grande sostiene que los responsables no solo obtuvieron de manera ilegal su material, sino que también lo comercializaron en la llamada web oscura, donde presuntamente fue ofrecido a cambio de importantes cantidades de dinero.

La cantante argumenta que estas acciones le provocaron un daño considerable, tanto por la filtración de contenido inédito como por el impacto que tuvo sobre su trabajo creativo.

El recurso legal está dirigido contra hasta 100 personas cuya identidad aún se desconoce. Entre ellas se incluiría a quienes habrían participado directamente en el hackeo, así como a personas o empresas señaladas por colaborar en la distribución, promoción o compra del contenido obtenido de forma ilícita.

Foto: Especial

Con esta acción, Ariana Grande busca que un juez ordene detener cualquier nueva difusión de sus archivos privados y permita identificar a los responsables.

La intérprete también aprovechó la demanda para defender el derecho de los artistas a decidir cuándo y de qué manera comparten su trabajo con el público.

En su postura, la filtración de música inédita y material privado representa una violación tanto de su privacidad como de sus derechos creativos, por lo que espera que el proceso legal siente un precedente frente a este tipo de prácticas.