La emotiva reacción de Rosalía tras unirse a Euphoria se vuelve viral

La incursión de Rosalía en la actuación ha dado un giro importante con su confirmación en la tercera temporada de Euphoria. Aunque la artista ya había tenido un breve acercamiento al cine, este proyecto representa su papel más ambicioso hasta ahora en la pantalla.

Su debut actoral ocurrió en la película Dolor y gloria, dirigida por Pedro Almodóvar, donde compartió escena con Penélope Cruz. Sin embargo, su participación en esta serie marca un nuevo nivel de exposición internacional.

Así es Magick, su personaje en Euphoria

Dentro del universo de Euphoria, Rosalía dará vida a Magick, un personaje que destaca tanto por su estética como por su complejidad emocional.

Magick está definida por una imagen llamativa, con elementos metálicos y un distintivo collarín ortopédico que ha generado múltiples teorías entre los seguidores de la serie. Esta característica no solo aporta un rasgo visual único, sino que también sugiere una vulnerabilidad física que podría ser clave en su desarrollo narrativo.

La cantante catalana debuta con un rol dramático: así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria' y su relación con Rue. (Foto: Redes Sociales)

En los avances oficiales, la artista aparece realizando rutinas de pole dance en un entorno de club nocturno, lo que implicó un exigente entrenamiento físico para cumplir con las demandas del papel. Además, su personaje estará vinculado a una trama cargada de secretos, donde compartirá escenas importantes con Zendaya, protagonista de la historia.

Un papel que va más allá de un cameo

Tras meses de especulación, la producción confirmó que la participación de Rosalía no será breve. Magick tendrá presencia significativa en pantalla y su historia impactará directamente en el desarrollo del personaje de Rue.

Este detalle ha elevado la expectativa entre los fans de la serie, quienes ven en esta incorporación una nueva capa narrativa para una de las producciones más influyentes de los últimos años.

Rosalía en Euphoria 3 HBO Max

La reacción que conquistó redes

Más allá del anuncio, lo que realmente capturó la atención del público fue la reacción de la propia Rosalía al recibir la noticia.

A través de Instagram, la cantante compartió una imagen en la que aparece visiblemente emocionada, acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó:

Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas. Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48horas (la q saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo q me mordí mucho el labio de los nervios y q se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el biceps. Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí💜 Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia.

El testimonio no solo mostró el lado más humano de la artista, sino también el nivel de exigencia detrás de su participación en la serie.

Expectativa total por su estreno

La llegada de Rosalía a Euphoria ha generado conversación tanto en la industria del entretenimiento como entre sus seguidores.

Su transición de la música a la actuación, sumada a la intensidad del personaje de Magick, apunta a convertirse en uno de los elementos más comentados de la nueva temporada.

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Mientras tanto, su reacción sincera y emotiva ya logró lo que pocos anuncios consiguen: conectar con el público y volverse viral antes incluso del estreno.

AAAT*