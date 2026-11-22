¡Qué vivan los novios! Miley Cyrus comparte las primeras fotos de su boda con Maxx Morando en Instagram; en estas, podemos apreciar su vestido y algunos momentos de esta segunda oportunidad al amor.

Después de conquistar al mundo, la música y los Grammy con una canción sobre empoderamiento después de una ruptura, Miley Cyrus le dio el sí a Maxx Morando el pasado sábado 21 de noviembre en la exclusiva localidad de Palm Springs.

La estrella estadounidense compartió a través de su cuenta oficial de Instagram las primeras fotografías de su boda con el músico, confirmando así los rumores que comenzaron a circular tras una velada tan discreta como inolvidable en California.

La pareja apostó por una celebración íntima al aire libre, rodeada únicamente por su círculo más cercano de familiares y amistades de toda la vida. Las primeras imágenes del evento

fueron difundidas a través de redes sociales, pero Cyrus quiso conmemorar su boda dando un vistazo a sus seguidores, donde la estética vintage del desierto californiano se fundió con un romance cocinado a fuego lento durante cinco años.

Miley Cyrus sorprende al casarse con Maxx Morando en una ceremonia en California Instagram: Miley

Miley Cyrus comparte fotos de su boda en Instagram

Con apenas una leyenda minimalista que dice "M + M 11.21.26", Miley Cyrus dejó ver la felicidad plena que atraviesa en esta etapa de su vida y un poco de lo que fue su boda con Maxx Morando.

Las fotografías en blanco y negro, capturadas por Jose Villa, demuetran el diseño minimalista que los novios eligieron para caminar hacia el altar. El enlace tuvo lugar lejos del bullicio habitual de los paparazzi de Los Ángeles y de las grandes alfombras rojas.

En una antigua propiedad en Palm Springs que alguna vez perteneció al legendario Frank Sinatra. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, justo a un costado de la alberca de la residencia, donde se instaló un romántico arco decorado con abundantes flores blancas y velas que iluminaron el atardecer californiano.

En la imágenes, Miley y su esposo comparten un beso mientras la madre de la cantante, tish, sonríe. También se ve a su mascota, un perro golden retriever, siendo parte de la celebración.

Uno de los aspectos visuales más comentados de las fotografías publicadas es la armonía cromática que reinó durante toda la celebración. Por petición expresa de los novios, todos los invitados asistieron vestidos de etiqueta en color negro absoluto.

Esta regla permitió que Miley Cyrus fuera la única persona vestida de blanco en todo el lugar, generando un contraste; por su parte, Maxx Morando, conocido por su trabajo como baterista en la agrupación Liily, hizo honor a la paleta elegida luciendo un esmoquin negro de corte clásico adornado con una flor blanca en la solapa, pero manteniendo intacto su sello personal al llevar su característica melena larga y suelta.

Desde que comenzaron su relación, Morando no solo se convirtió en su compañero de vida, sino también en uno de los colaboradores musicales más cercanos de Cyrus, participando activamente en la creación de trabajos como Endless Summer Vacation y el álbum visual Something Beautiful.

Vestido de novia de Miley Cyrus Instagram @miley

El vestido de novia de Miley Cyrus

La intérprete de “Flowers” sorprendió con una apuesta de sofisticación pura, minimalista y sumamente favorecedora. Para su gran día, Miley Cyrus deslumbró con un vestido blanco de novia confeccionado en tela fluida de satén y seda de acabado impecable.

El diseño destacó por sus mangas largas, un delicado trabajo de drapeado que abrazaba su silueta con naturalidad y una pronunciada espalda descubierta que aportaba el toque sensual y moderno.

La prenda culminaba en una extensa cola que se deslizaba sobre el piso junto a la piscina; tampoco contó con velo y, en su lugar, la cantante de 33 años optó por recoger su cabello en un moño alto y relajado, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro y permitían que el escote trasero del vestido brillara.

Para completar el estilismo, la cantante eligió unos zapatos blancos de punta fina y unos aretes largos y delicados que aportaban un destello sutil de luz.