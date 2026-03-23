Miley Cyrus descarta un reboot de ‘Hannah Montana’ durante el 20 aniversario

Miley Cyrus participó en el evento por el 20 aniversario de Hannah Montana, realizado en el El Capitan Theatre en Hollywood, donde abordó la posibilidad de retomar el personaje que marcó su carrera.

Durante su paso por la alfombra roja, la también exestrella de Disney Channel fue cuestionada sobre un posible reinicio de la serie, una idea que ha circulado entre seguidores en los últimos años.

“Chica, ya estoy cansada. Ya ha sido demasiado”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de revivir el proyecto.

Un aniversario que reunió al elenco original

El evento conmemorativo reunió a parte del elenco que formó parte de la serie entre 2006 y 2011. Entre los asistentes estuvieron:

Tish Cyrus-Purcell , madre de la cantante y coproductora del especial

, madre de la cantante y coproductora del especial Brandi Cyrus

Anna Maria Perez de Tagle

Cody Linley

Jason Earles

Mitchel Musso

Moises Arias

Mateo Arias

Shanica Knowles

La reunión formó parte de una proyección especial que celebró el legado de la serie, emitida originalmente en marzo de 2006.

Miley Cyrus en el especial de Hannah Montana Getty Images via AFP

El especial del 20 aniversario

El especial conmemorativo se estrenará el 24 de marzo a través de Disney+ y Hulu, e incluirá distintos contenidos relacionados con la serie.

Entre los elementos confirmados destacan:

Interpretaciones musicales de canciones populares del programa

Una entrevista con Cyrus realizada por Alex Cooper , conductora de Call Her Daddy

, conductora de Una aparición sorpresa de Selena Gomez, quien participó en la serie como Mikayla Skeech

Miley Cyrus y Maxx Morando en la premiere del 20 aniversario de Hannah Montana AFP

Cómo surgió la idea del especial

La propia Miley Cyrus explicó que el proyecto comenzó a tomar forma tras una serie de declaraciones públicas en las que insinuó el regreso del personaje.

En una entrevista previa, mencionó cambios en su imagen que fueron interpretados como pistas sobre un posible proyecto. Posteriormente, reconoció que promovió la idea antes de que existiera formalmente.

Según contó, esta estrategia la aprendió de Dolly Parton, quien le aconsejó hablar de proyectos antes de concretarlos para generar interés.

“Si quieres que algo suceda, promuévelo antes de que exista”, relató sobre el consejo recibido.

Parte del cast original de Hannah Montana Getty Images via AFP

El legado de ‘Hannah Montana’

La serie se transmitió durante cuatro temporadas y siguió la historia de Miley Stewart, una adolescente con una doble vida como estrella pop.

El personaje fue interpretado por Cyrus, quien compartió pantalla con su padre, Billy Ray Cyrus, dentro de la ficción.

A dos décadas de su estreno, el proyecto continúa siendo una de las producciones más reconocidas de Disney Channel y un referente en la cultura pop juvenil.