Nick Jonas habla del duro momento que vivió por el nacimiento prematuro de su hija

Por primera vez desde una perspectiva profundamente personal, Nick Jonas compartió los detalles del complicado nacimiento de su hija Malti Marie, quien llegó al mundo de manera prematura en enero de 2022 mediante un proceso de gestación subrogada. La revelación ocurrió durante su participación en el podcast "On Purpose with Jay Shetty", donde el músico dejó ver una faceta vulnerable.

La pareja esperaba con ilusión el nacimiento de su hija para abril de ese año. Sin embargo, los planes cambiaron de manera abrupta. “Recibimos una llamada, iba a nacer antes”, recordó Jonas. Sin tiempo para procesarlo, él y Priyanka corrieron al hospital, sin imaginar que estaban a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

"Pesaba menos de un kilo": el momento más crítico

Nick Jonas describió con crudeza el impacto que sintió al ver a su hija por primera vez. "Llegamos al hospital y ella nació. Pesaba 1 libra y 11 onzas y estaba básicamente morada", relató. La situación era crítica y cada segundo contaba.

Nick Jonas no escatimó palabras para reconocer el trabajo del personal médico. "Estos ángeles de la UCI, de alguna manera, la resucitaron en ese momento", dijo, al recordar cómo el equipo médico actuó con rapidez, intubó a la bebé y logró estabilizarla. Ese instante marcó el inicio de una larga batalla por la vida.

Casi 100 días en la UCI neonatal

Tras el parto, Malti Marie fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), donde permaneció internada durante casi 100 días. Todo ocurrió en pleno contexto de la pandemia de COVID-19, lo que hizo aún más compleja la experiencia para la pareja.

“Como eran tiempos de COVID, mi esposa y yo básicamente hacíamos turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio”, explicó Jonas. La rutina fue tan intensa y emocionalmente desgastante que aún hoy conserva recuerdos muy vívidos. “Todavía podría decir que puedo sentir el olor”, confesó.

Turnarse para sobrevivir emocionalmente

Durante esos meses, Nick y Priyanka rara vez coincidían en el hospital. Mientras uno estaba con su hija, el otro descansaba o regresaba a casa. “Fue un golpe duro de realidad”, reflexionó el músico. “Manejar de ida y vuelta todos los días y vernos como barcos que se cruzan fue algo muy loco”.

A pesar de la distancia física, la pareja encontró la manera de sostenerse emocionalmente. La experiencia los obligó a comunicarse mejor, a tomar decisiones difíciles y a apoyarse mutuamente en medio del miedo constante a perder a su hija.

La lucha diaria de Malti Marie

La evolución de la bebé fue lenta, pero constante. “Luchó todos los días durante tres meses y medio y lentamente empezó a ganar algo de peso”, recordó Nick Jonas. Durante ese tiempo, Malti recibió seis transfusiones de sangre, un proceso que mantuvo a sus padres en permanente estado de alerta.

Finalmente, en mayo de 2022, la noticia que tanto esperaban llegó: podían llevarla a casa. “Después de seis transfusiones de sangre, estaba muy bien y pudimos llevarla a casa”, dijo con evidente alivio.

El impacto emocional en su matrimonio

Nick Jonas también habló del efecto que esta experiencia tuvo en su relación con Priyanka Chopra Jonas. Reconoció que enfrentaron conversaciones difíciles día tras día, siempre enfocadas en el bienestar de su hija. “Tratábamos de cuidarnos entre nosotros y a ella, y de no sentirnos abrumados”, explicó.

El intérprete de "Jealous" destacó la fortaleza de su esposa, a quien describió como “una mujer brillante, con mucho corazón y perspectiva”. “La manera en que manejó todo fue muy inspiradora para mí”, aseguró, dejando claro que la experiencia fortaleció su vínculo como pareja.

La reflexión de Nick Jonas tras las complicaciones de la llegada de su hija

Hoy, la historia es muy distinta. Malti Marie ya no es aquella bebé frágil que luchaba por sobrevivir. “Ya no pesa 1 libra y 11 onzas”, dijo Nick con una sonrisa. “Es una hermosa y saludable niña de cuatro años”.

Según el cantante, su hija es consciente, a su manera, de ese inicio tan complejo. “Cada día es un regalo, y realmente puedes sentirlo en ella”, afirmó. Para Nick Jonas, la experiencia no solo redefinió la paternidad, sino que le enseñó a valorar la vida desde una perspectiva profundamente agradecida.

