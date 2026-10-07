Mia Goth pide el divorcio a Shia LaBeouf tras casi 10 años de matrimonio

Mia Goth y Shia LaBeouf han tenido una relación con varias etapas desde que se conocieron hace más de una década. Entre una boda, separaciones, una reconciliación y el nacimiento de su hija, a más de diez años juntos, su matrimonio parece que ha llegado a su final.

Durante varios años, la pareja intentó mantener buena parte de su vida personal lejos de los reflectores, aunque algunos de sus problemas terminaron por hacerse públicos. Incluso después de atravesar una primera separación, ambos decidieron darse otra oportunidad y tiempo después se convirtieron en padres.

Shia LaBeouf, actor estadounidense. Starface

Sin embargo, esa reconciliación tampoco consiguió mantenerlos juntos de manera definitiva. Aunque desde hace meses se sabía que atravesaban un nuevo distanciamiento, ahora fue Mia Goth quien dio el siguiente paso para cerrar este capítulo de su vida.

La actriz presentó el martes por la noche una solicitud de divorcio ante un tribunal de California para terminar formalmente su matrimonio con Shia LaBeouf, con quien se casó en 2016.

Mia Goth pide el divorcio a Shia LaBeouf

Según los documentos judiciales presentados por TMZ, la actriz señaló “diferencias irreconciliables” como la razón por la que busca terminar legalmente su matrimonio. En el expediente también aparece el 28 de julio de 2025 como la fecha oficial en la que ocurrió la separación.

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Además de solicitar el divorcio, Mia Goth busca resolver la situación relacionada con Isabel, la hija de cuatro años que tiene con el actor. La protagonista de Frankenstein pidió quedarse con la custodia legal y física principal de la menor.

Otro de los puntos incluidos en los documentos tiene que ver con el aspecto económico después del divorcio. La actriz solicitó que el tribunal retire la posibilidad de otorgar una pensión conyugal a cualquiera de los dos.

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La ruptura, en realidad, ocurrió mucho antes de que el trámite llegara a los tribunales. Ambos mantuvieron la separación con cierta discreción y continuaron con sus vidas por separado sin anunciar inmediatamente que su matrimonio había terminado.

Por su parte, LaBeouf decidió instalarse en Nueva Orleans después de la separación. El actor se mudó para estar más cerca de su familia y compró en esa ciudad una propiedad valuada en aproximadamente un millón de dólares.

¿Cómo comenzó la relación de Mia Goth y Shia LaBeouf?

Mucho antes de llegar al divorcio, sus caminos se cruzaron gracias al cine. Los actores se conocieron en 2012 mientras trabajaban en Nymphomaniac: Vol. II, proyecto que también significó el debut de Goth en la pantalla grande.

Después de algunos años juntos, decidieron casarse en 2016. Su matrimonio, sin embargo, comenzó a atravesar dificultades y para 2018 los dos ya se habían separado.

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Tiempo después volvieron a acercarse y alrededor de 2020 retomaron su relación. Esa nueva etapa los llevó a formar una familia y en 2022 recibieron a Isabel, su primera y única hija.

La llegada de la pequeña no evitó que con el paso del tiempo volvieran a aparecer problemas entre ellos. Finalmente, en julio de 2025 tomaron caminos separados, aunque durante varios meses evitaron hacer pública la ruptura.