Shia LaBeouf se declara culpable de golpear a clientes de un bar, ¿va a prisión?

El actor estadounidense Shia LaBeouf se declaró culpable ante un tribunal de Luisiana de varios cargos de agresión por un altercado ocurrido en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans, por el que fue detenido en febrero.

Luego de aceptar su culpa, el actor de ‘Transformers’ fue sentenciado a dos años de libertad condicional, es decir, no pisará prisión.

En tanto, documentos judiciales citados por AP revelan que el juez también le impuso como medidas obligatorias:

Ingresar a un programa de rehabilitación por abusos de alcohol

Recibir capacitación en sensibilización

Asistir a clases de control de la ira

Asimismo, como parte de las condiciones impuestas por el tribunal, el actor tiene prohibido acercarse a las tres víctimas involucradas en el caso y al establecimiento donde se produjo el incidente.

¿Qué hizo el actor Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf, actor estadounidense. Backgrid/The Grosby Group

Fue durante la madrugada del 17 de febrero, en pleno Mardi Gras, en donde LaBeouf fue arrestado después de protagonizar una pelea en el R Bar, ubicado en el barrio Marigny.

De acuerdo con las autoridades, el actor golpeó a dos hombres y dio un cabezazo a una tercera persona.

De ese altercado hubo videos grabados por testigos, mismos que luego se difundieron y en las imágenes se mostraba a la estrella de Hollywood sin camiseta empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro.

El informe policial de ese día señaló que una de las víctimas sufrió una posible dislocación de nariz como consecuencia de la agresión.

Además, la policía señaló que LaBeouf se mostró cada vez más agresivo dentro del establecimiento antes de ser expulsado por el personal del local y luego continuó el enfrentamiento en la vía pública.

Tras el arresto, el actor fue trasladado a un hospital y luego ingresó a prisión, sin embargo, recuperó rápidamente su libertad bajo fianza y un juez ordenó que se inscribiera en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias mientras avanzaba el proceso judicial.

Después, uno de los afectados identificado como Jeffrey Damnit, artista callejero cuyo nombre real es Jeffrey Klein, aseguró que LeBeouf lo empujó y y posteriormente le gritó ofensas por su orientación sexual y amenazas de muerte.

Polémicas del actor de ‘Transformers’

Shia LaBeouf, actor estadounidense. Starface

Acusaciones de abuso por parte de FKA Twigs (la más grave). En 2020, la cantante y actriz FKA Twigs presentó una demanda contra LaBeouf acusándolo de agresión sexual, abuso físico, emocional y de causarle un fuerte daño psicológico durante su relación. Otra expareja, Karolyn Pho, también fue mencionada en la demanda con acusaciones similares.

Arresto por comportamiento racista y alteración del orden en 2017. En Savannah, Georgia, fue arrestado por intoxicación pública, conducta desordenada y obstrucción policial. El caso se volvió viral porque las cámaras corporales grabaron al actor lanzando insultos raciales y comentarios ofensivos contra policías. Después ofreció disculpas públicas y atribuyó su comportamiento a problemas de alcoholismo.

Escándalo de plagio en 2013-2014. LaBeouf fue acusado de copiar prácticamente escena por escena el cómic "Justin M. Damiano", del historietista Daniel Clowes, para su cortometraje HowardCantour.com. Lo más polémico fue que una de sus disculpas públicas también fue acusada de haber sido copiada de internet.

Arresto en Broadway en 2014. Durante una función de la obra Cabaret en Nueva York, LaBeouf fue detenido tras interrumpir el espectáculo, gritar y comportarse de manera errática. Posteriormente se declaró culpable de conducta desordenada y buscó tratamiento por problemas relacionados con el alcohol.

Repetidos problemas por alcohol y conducta pública. A lo largo de la década de 2010 acumuló varios incidentes relacionados con intoxicación pública, peleas y altercados en bares. Uno de los más conocidos ocurrió en Austin, Texas, en 2015, cuando fue arrestado por ebriedad en la vía pública.

A pesar de las controversias, Shia LaBeouf sigue siendo considerado uno de los actores más talentosos de su generación gracias a películas como Transformers, Fury, Honey Boy y The Peanut Butter Falcon. Sin embargo, sus problemas legales, sus adicciones y las acusaciones de abuso han marcado profundamente su imagen pública.