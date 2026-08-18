Exprometido de Hayden Panettiere recuerda a la actriz y hace promesa a su hija

Hayden Panettiere murió a los 36 años y la noticia provocó una conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores. Dos días después de que se confirmara el fallecimiento de la actriz, Wladimir Klitschko, su expareja y padre de su hija Kaya, compartió un mensaje para despedirla y hablar del dolor que atraviesa la familia.

La actriz, recordada por sus participaciones en producciones como Héroes, Nashville y Sueños Robados, fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto en una vivienda ubicada en Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla.

Muerte de Hayden Panettiere. @hayden

Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó su muerte. Los primeros resultados de la autopsia no habrían mostrado señales de traumatismo ni indicios de violencia, por lo que todavía se realizan diferentes análisis para conocer la causa exacta.

Wladimir Klitschko despide a Hayden Panettiere

Tras permanecer en silencio durante los primeros días, Wladimir Klitschko publicó unas palabras dedicadas a la actriz. El excampeón mundial de boxeo reconoció que Hayden Panettiere partió demasiado pronto y expresó el impacto que su muerte provocó entre sus seres queridos.

“Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto”, escribió Klitschko luego de la inesperada muerte de su expareja.

Instagram: Klitschko

Además de hablar sobre el duelo familiar, el exboxeador recordó el talento de Panettiere y la carrera que construyó desde que comenzó a trabajar siendo una niña. También reconoció que la actriz enfrentó momentos complicados mientras se desarrollaba dentro de una industria tan demandante como Hollywood.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, al tiempo que afrontaba los aspectos más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”, señaló.

Klitschko promete mantener vivo su recuerdo para Kaya

Una parte central de la despedida estuvo dedicada a Kaya, la hija que Panettiere y Klitschko tuvieron en 2014. Actualmente, la menor tiene 11 años y desde hace varios años vive con su padre.

Instagram: Hayden Panettiere

Aunque la relación sentimental entre la actriz y el deportista terminó en 2018, ambos continuaron unidos por su hija. Por esa razón, Klitschko aseguró que hablará de Hayden con respeto y ayudará a Kaya a conservar los recuerdos de su madre.

“A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, que también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”, expresó el exboxeador.

La relación de Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko

El romance entre Panettiere y Klitschko comenzó en el 2009. Después de varias separaciones y reconciliaciones, ambos se comprometieron y en diciembre de 2014 recibieron a su única hija.

Instagram: Klitschko

Cuatro años después del nacimiento de Kaya, la pareja terminó definitivamente su relación. En medio de los problemas personales que enfrentaba, la actriz tomó la decisión de que la niña permaneciera bajo el cuidado de su padre mientras ella buscaba recuperar su estabilidad.

A lo largo de los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre su depresión postparto y sus problemas con el alcohol. También explicó lo doloroso que fue alejarse de su hija, aunque señaló que en ese momento consideró que era lo mejor para Kaya.