Muerte de Hayden Panettiere: revelan primeros detalles de la autopsia; seguirán investigando

Hayden Panettiere no presentaba signos de traumatismo que pudieran estar relacionados con su muerte, de acuerdo con los primeros resultados de la autopsia realizada a la actriz. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado la causa exacta del fallecimiento y mantienen abierta la investigación.

La oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó el lunes 17 de agosto que el examen fue practicado un día después de que la estrella de Sueños Robados fuera encontrada inconsciente en la vivienda donde se hospedaba temporalmente.

Hayden Panettiere Instagram: Hayden Panettiere

“Hoy se realizó la autopsia. No se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento”, señala el comunicado del forense Mike Ellis. “La causa y la forma de la muerte están pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales. Esta investigación continúa activa. Por el momento, no se dispone de más detalles”.

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¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

Los resultados preliminares descartaron la presencia de golpes o lesiones físicas que pudieran haber contribuido a la muerte de Hayden Panettiere. No obstante, todavía serán necesarios otros estudios para establecer qué ocurrió.

Hasta ahora, la causa y la forma de la muerte continúan pendientes. Esto significa que las autoridades deberán esperar los resultados de análisis adicionales, que podrían incluir pruebas toxicológicas, antes de emitir una conclusión definitiva.

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Por su parte, el Departamento de Policía de Greenville indicó que la revisión inicial del caso “no había indicado ningún indicio de delito ni de circunstancias sospechosas”.

Así encontraron a Hayden Panettiere

Cerca de la 1:51 de la tarde del 16 de agosto, los servicios de emergencia recibieron una llamada para atender a una mujer inconsciente dentro de una residencia de Greenville.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, encontraron a la actriz en paro cardíaco y comenzaron las maniobras avanzadas de reanimación. A pesar de sus esfuerzos, no consiguieron salvarla y fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

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“Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar”, explicó un portavoz de la policía.

De acuerdo con TMZ, una amiga de la intérprete de Scream fue quien llamó al 911 para reportar la emergencia médica. Además, en un audio de la central de emergencias obtenido por la revista People se escucha a los operadores mencionar una “sobredosis” y un “paro cardíaco”.

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Pese a esas referencias, las autoridades no han confirmado que una sobredosis haya provocado su muerte. La causa oficial dependerá de los estudios que aún están en proceso.

La familia de Hayden Panettiere lamentó su muerte

Tras confirmarse el fallecimiento, un representante de la actriz compartió un mensaje en nombre de su padre, Alan Panettiere.