El final de Rápido y Furioso está en marcha: Vin Diesel confirma el inicio de rodaje

Luego de varios años de espera y de rumores de que, tal vez el final de la saga Rápido y Furioso podría no llegar, parece que el capítulo final está listo para comenzar a rodarse en los próximos meses.

Durante una reunión especial con motivo del 25 aniversario de la primera película, el actor, Vin Diesel compartió que la producción de Fast Forever contempla encender motores en el set a partir de diciembre, una vez que se afinen los requerimientos pendientes con la casa productora.

La última de las películas de la saga, Fast X se estrenó en el 2023 logrando una recaudación de 724 millones de dólares, una cifra que no dejó a gusto al estudio luego de haber invertido 340 millones de dólares. Para algunos, la trama de la película estaba muy alejada de lo que podría ofrecerse como un cierre digno.

Ahora, el actor que da vida a Dominic Toretto detalló que completar el texto requirió cuatro años de trabajo en conjunto con cuatro equipos de guionistas distintos, buscando consolidar un argumento que estuviera a la altura del desenlace de la historia. Al recordar el momento en que revisó el escrito final, Diesel enfatizó el impacto emocional que le provocó la trama.

Al rememorar la lectura del material, Vin Diesel relató que "después de cuatro guionistas diferentes, cuatro años de desarrollo, y tras leer el guion, a la mitad, una lágrima. Al final del guion que creamos y en el que trabajamos tan duro para hacer lo correcto para ustedes después de cuatro años, estaba llorando. No pude contenerlo y tuve que contárselo a todos. Y mi hermana dijo: 'No más llanto, hermano'. Así que solo quiero decir que a veces, incluso los tipos más duros del mundo necesitan llorar".

.¿Cuál es la fecha de estreno de 'Fast Forever'?

El lanzamiento comercial de la película 'Fast Forever' está programado para llegar a las salas de cine en 2028. Algunos optimistas esperaban llegara en marzo, pero la fecha final aún no ha sido confirmada.

Las películas de Fast and Furious han generado a Universal Pictures más de siete mil millones de dólares en ganancias desde que iniciaron en el 2001.