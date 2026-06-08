¿Bebé en camino? Las reacciones de Alicia Villarreal y Arturo Carmona sobre Melenie Carmona

La posibilidad de que la familia de Alicia Villarreal y Arturo Carmona esté a punto de crecer ha desatado una auténtica ola de especulaciones en el mundo del espectáculo. En los últimos días, fuertes rumores apuntan a que Melenie Carmona, hija de los artistas, estaría esperando a su primer bebé.

¿Melenie Carmona está embarazada?

Aunque la joven de 27 años no ha confirmado públicamente la información, las recientes declaraciones de sus padres han alimentado aún más las versiones sobre un posible embarazo.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona no ha confirmado la noticia. IG meleniecarmona

Todo comenzó cuando la comunicadora Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, reveló que Melenie está embarazada de pocas semanas. Según esta versión, la futura madre primeriza está tranquila y bien respaldada por su familia, mientras que sus padres, Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se encuentran muy felices e ilusionados con la llegada de su primer nieto.

Arturo Carmona confirma que será abuelo

Estas versiones cobraron fuerza después de que surgiera un video grabado durante una función de la obra Perfume de Gardenia, donde aparentemente Arturo Carmona compartió una noticia muy especial con el público.

Arturo Carmona habría emocionado al público con una declaración que encendió las especulaciones. IG arturo.carmona

Durante el evento, el actor agradeció a los asistentes por acompañarlo en un momento significativo de su vida, provocando una ola de aplausos y reacciones inmediatas. Aunque en ningún momento mencionó directamente a su hija ni confirmó un embarazo, varios usuarios interpretaron sus palabras como una posible referencia a la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Alicia Villarreal está lista para ser abuela

La reacción más esperada fue la de Alicia Villarreal. La cantante fue abordada por reporteros tras una presentación y, aunque evitó confirmar o desmentir los rumores, sus palabras llamaron poderosamente la atención.

Alicia Villarreal aseguró que está lista para convertirse en abuela. IG lavillarrealmx

Con una sonrisa, la intérprete dejó claro que la idea de convertirse en abuela no le resulta extraña. De hecho, confesó que desde que su hija decidió independizarse y comenzar una vida junto a su pareja, consideró que la posibilidad de un embarazo podía ocurrir en cualquier momento.

Desde que me dijo que habían decidido vivir juntos, pensé que en cualquier momento podía pasar", comentó la cantante, generando aún más expectativa.

Cuando los reporteros insistieron para obtener una respuesta más concreta, Alicia mantuvo la misma postura y se limitó a decir que está completamente preparada para asumir el papel.

Yo estoy lista para ser abuelita", respondió, alimentando aún más las especulaciones que ya circulaban en internet.

La reacción de los famosos alimentó aún más las versiones sobre un bebé en camino. IG arturo.carmona / meleniecarmona / lavillarrealmx

Melanie Carmona habla sobre su embarazo

Mientras tanto, Melenie optó por romper el silencio con un toque de humor. A través de una historia de Instagram, la joven publicó un fragmento de la película Norbit, acompañado de la frase:

Tenía un gas todavía, lo tengo... son gemelos”, junto a varios emojis de risa.

Melenie respondió con humor a los rumores que circulan en internet. IG meleniecarmona

El mensaje fue visto por muchos como su respuesta irónica ante los rumores y una negación a las declaraciones de sus padres. A diferencia de ellos, la joven ha preferido construir una presencia más discreta en redes sociales y pocas veces habla públicamente de sus relaciones sentimentales.

Por ahora, lo único claro es que ni ella ni su entorno han emitido un comunicado oficial que confirme la llegada de un bebé.