Los rumores sobre una posible separación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzaron a circular esta semana luego de que se reportara que la pareja habría puesto fin a su relación. Sin embargo, una reciente publicación de la cantante parece contar otra historia.

Sin dar declaraciones ni hablar directamente del tema, la intérprete compartió un video junto a Hernández en sus redes sociales. El gesto llamó la atención porque llegó pocas horas después de que surgieran versiones sobre una supuesta ruptura.

Alicia Villarreal reaparece junto a Cibad Hernández y pone fin a rumores de separación IG

¿De dónde surgieron los rumores de separación?

La versión sobre un posible rompimiento se dio a conocer durante la emisión del programa Sale el Sol.

La periodista Ana María Alvarado comentó que, de acuerdo con fuentes cercanas, Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su noviazgo. Según la información compartida en el programa, la pareja arrastraba diferencias desde hace algún tiempo y no habría logrado resolverlas.

Ninguno de los dos reaccionó de inmediato a estas declaraciones, por lo que las especulaciones crecieron durante las siguientes horas.

Alicia Villarreal comparte video para poner fin a los rumores

Poco después, la cantante recurrió a sus historias de Instagram para compartir un video publicado originalmente por una seguidora en TikTok.

En el clip aparece junto a Cibad Hernández mientras ambos pasan un momento divertido y cariñoso. La publicación iba acompañada de emojis de corazón y una frase que no pasó desapercibida:

"Te amo, mío papito".

Aunque Villarreal no mencionó los rumores ni hizo referencia directa a las versiones sobre una separación, muchos de sus seguidores interpretaron la publicación como una respuesta a lo que se había dicho sobre su relación.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha emitido un comunicado o ha hablado públicamente sobre el tema.

Alicia Villarreal reaparece junto a Cibad Hernández y pone fin a rumores de separación IG

Así comenzó la historia de amor entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se hizo pública en agosto de 2025.

La noticia llamó la atención porque llegó mientras la cantante enfrentaba un proceso legal relacionado con su expareja, el productor y cantante Cruz Martínez, a quien señaló por presunta violencia familiar.

De acuerdo con lo que la propia artista ha contado, el primer contacto entre ambos ocurrió a través de redes sociales. Hernández reaccionó a un video en el que Villarreal hablaba sobre empoderamiento femenino y, a partir de ahí, comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia.

Tiempo después, el abogado e influencer la invitó a salir. Su primer encuentro en persona ocurrió durante un concierto en Houston, Texas.

Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su relación con sus seguidores, aunque suelen mantener gran parte de su vida privada lejos de las cámaras.