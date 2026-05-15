¡No la están pasando fácil! Melenie Carmona confiesa que toda su familia terminó en terapia

La complicada separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez no solo impactó a la expareja, también dejó huella en toda la familia. Así lo confesó recientemente Melenie Carmona, hija de la cantante y del actor Arturo Carmona, quien habló con total honestidad sobre el proceso emocional que han vivido en los últimos meses.

¿Qué dijo Melenie Carmona?

La joven influencer y creadora de contenido sorprendió al revelar que tanto ella como sus hermanos tuvieron que acudir a terapia tras el complicado panorama familiar que se desató luego del rompimiento entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez.

Reveló que como hija mayor absorbió muchos problemas familiares. IG meleniecarmona

Sus declaraciones ocurrieron durante el anuncio del lineup del Fan Fest del Mundial 2026, donde fue abordada por distintos medios de comunicación.

Aunque suele mantenerse reservada sobre los asuntos personales de su familia, esta vez Melenie decidió abrir su corazón y explicar que el proceso de separación fue mucho más complejo de lo que muchos imaginan desde fuera.

La influencer reconoció que, como hija mayor, cargó durante mucho tiempo con emociones y conflictos que no le correspondían.

Sí, sí hemos ido a terapia todos”, confesó.

La influencer confesó que toda la familia acudió a terapia psicológica. IG meleniecarmona

Además, explicó que la ayuda psicológica fue recomendada tras la ruptura familiar, algo que considera fundamental para sanar y aprender a manejar las emociones.

¿Por qué fueron a terapia los hijos de Alicia Villarreal?

Melenie aseguró que durante años absorbió los problemas de sus padres sin darse cuenta, intentando sostener emocionalmente situaciones que terminaron afectándola también a ella. Con el paso del tiempo, entendió que necesitaba soltar muchas cargas para poder avanzar de manera más saludable.

Melenie confirmó que mantiene una buena relación con su mamá. IG meleniecarmona

La hija de Alicia Villarreal también compartió que independizarse y vivir sola le ha ayudado muchísimo a encontrar equilibrio emocional. Según contó, tener su propio espacio le permitió tomar distancia de ciertas situaciones familiares y reconstruir la convivencia desde otro lugar, mucho más tranquilo y positivo.

A pesar de todos los rumores que han rodeado a la familia en los últimos meses, Melenie dejó claro que mantiene una buena relación con su mamá. Incluso reveló que celebraron juntos el Día de las Madres, demostrando que, pese a las dificultades, continúan unidos.

¿Cómo se lleva Melenie Carmona con la pareja de Alicia Villarreal?

La joven también habló sobre la actual relación sentimental de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, tema que en su momento generó especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre madre e hija. Sin embargo, Melenie negó que exista algún conflicto importante con la nueva pareja de la cantante.

Negó saber sobre una posible boda entre Alicia y Cibad. IG

Explicó que simplemente necesitó tiempo para procesar todo lo que estaba ocurriendo, especialmente porque los cambios familiares llegaron de manera muy acelerada. Hoy, aseguró, la relación con Cibad es cordial y respetuosa.

Yo quería darme mi espacio para procesar todo lo que estaba pasando”, comentó, dejando claro que el tiempo y la terapia fueron fundamentales para mejorar el panorama familiar.

¿Melenie Carmona confirmó la boda de su mamá?

Otro de los temas que llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre los rumores de una posible boda entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández. Melenie reaccionó sorprendida y aseguró que su mamá no le ha contado nada relacionado con un compromiso matrimonial, por lo que prefirió no alimentar especulaciones.

Por otro lado, la influencer también habló brevemente de su propia vida amorosa. Aunque pidió respeto para mantener su relación sentimental lejos del escándalo mediático, confesó que sí ha hablado con su pareja sobre la posibilidad de casarse en el futuro.

Todavía no sabemos cuándo, pero esperemos pronto”, expresó sonriente, dejando abierta la puerta a una futura boda.

La influencer aseguró que la terapia les ayudó en su proceso de sanación. (Foto: meleniecarmona)

Las declaraciones de Melenie dejaron ver un lado mucho más humano y vulnerable de la familia Villarreal-Carmona. Más allá de los titulares y rumores, la joven mostró que enfrentar una separación familiar puede ser un proceso emocionalmente agotador para todos los involucrados.

Y por ahora, tanto ella como Alicia Villarreal parecen enfocadas en seguir adelante, fortalecer su relación y recuperar la tranquilidad lejos de la polémica.