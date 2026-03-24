Las críticas en redes sociales hacia Cibat Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, siguen generando conversación.

En medio de los comentarios que lo señalan como “mantenido”, ahora fue Arturo Carmona quien decidió dar su postura, no solo por su historia con la cantante, sino porque asegura haber pasado por lo mismo.

El actor no evitó el tema y utilizó su experiencia para explicar lo que hoy enfrenta Cibat. Sus declaraciones apuntan tanto a las críticas actuales como a una dinámica que, según él, se repite dentro del medio.

Arturo Carmona responde a críticas contra pareja de Alicia Villarreal Cuartoscuro

Arturo Carmona recuerda cuando fue señalado de “mantenido”

Al hablar de las acusaciones contra Cibat Hernández, Arturo Carmona recordó una etapa de su vida en la que él también fue etiquetado de la misma manera, especialmente durante su relación con Alicia Villarreal.

“Así me gané ese adjetivo durante muchos años”, comentó.

Aunque hoy lo menciona con distancia, reconoció que en su momento sí le afectó.

“Al principio me dolió porque no sabía cómo se manejaba el medio”, explicó, refiriéndose a la exposición mediática que vino acompañada de críticas constantes.

Con el tiempo, su percepción cambió. Carmona asegura que entendió que muchas opiniones provienen de personas que no conocen su realidad.

“La gente no sabe lo que está pasando en tu vida”, dijo.

Un señalamiento que no desaparece

El actor también dejó claro que este tipo de comentarios no desaparecen fácilmente. A pesar de los años, sigue recibiendo ese tipo de calificativos.

“Todavía tengo ese adjetivo”, afirmó, evidenciando cómo las etiquetas pueden mantenerse en el tiempo.

Esta situación es la que hoy enfrenta Cibat Hernández, quien ha sido señalado en redes bajo la misma lógica.

Arturo Carmona responde a críticas contra pareja de Alicia Villarreal IG arturo.carmona

El machismo detrás de las críticas

Más allá del caso individual, Arturo Carmona apuntó a una raíz más profunda: el machismo.

“Estamos en un país donde el hombre, cuando gana menos que la mujer, lo hacen automáticamente un mantenido”, señaló.

El actor también reconoció que este tipo de pensamiento está normalizado incluso entre los propios hombres.

“En esta sociedad tan machista no nos permitimos eso”, comentó.

Su reflexión busca explicar por qué este tipo de críticas siguen apareciendo en situaciones similares.

Arturo Carmona responde a rumores sobre robo de motocicleta de Cristian de la Fuente

Arturo Carmona también fue vinculado a otro rumor que circuló recientemente: su supuesta relación con el robo de la motocicleta del actor Cristian de la Fuente.

El actor negó cualquier implicación y reaccionó con incredulidad ante la versión.

“Nos atacamos de risa, es demasiado ya las especulaciones”, dijo, dejando claro que no existe ningún vínculo con ese hecho.

Para Carmona, este tipo de rumores se generan sin fundamento y crecen rápidamente en redes sociales.