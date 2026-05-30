Frentes Políticos / 30 de mayo de 2026

1. Llamado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, convertirá su informe de rendición de cuentas en una demostración de músculo político. La convocatoria al Monumento a la Revolución y a las plazas públicas del país busca algo más que enumerar programas, obras o cifras; pretende medir el capital social de un movimiento que sigue apostando por la calle como fuente de legitimidad. El mensaje fue calculado: la Transformación continúa y conserva respaldo popular. A dos años de aquella victoria electoral que abrió la ruta del relevo, la apuesta es ocupar el espacio público; y mostrar cercanía. La plaza hablará, otra vez.

2. A playerazos. Lo que parecía una ocurrencia terminó exhibiendo algo más serio en el Senado. Luis Armando Melgar, senador del PVEM, apareció con la camiseta de “Yo con Rocha” y buscó convertir un símbolo de respaldo en dardo político. ¿Quién se la pone? Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, respondió devolviendo la prenda por la vía aérea. El intercambio duró segundos, pero dejó una fotografía útil: pleito entre aliados. Mientras Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue generando costos y lealtades, Verde y Morena discuten quién carga la camiseta ¡y quién prefiere aventarla!

3. Contrastes. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, pasó en cuestión de días de explicar que el estado no tiene liquidez ni para cubrir servicios básicos, a defender que sus viajes y lujos salen de su bolsillo. La simultaneidad retrata un problema político más que contable: mientras la economía local se hunde y los indicadores colocan a la entidad en el fondo del crecimiento nacional, la conversación gira alrededor de percepciones y prioridades. El gobierno federal respondió con el Plan Campeche y una apuesta agropecuaria que busca oxígeno donde el petróleo ya no alcanza. El rescate llegó, pero la confianza en Layda ya se fue.

4. Sucesión. En Sonora ya se calientan los ánimos electorales para la gubernatura que hoy ostenta Alfonso Durazo. Por supuesto, Morena busca retener el poder. Quien se posiciona en el grupo de los favoritos es la senadora Lorenia Valles para ser la candidata de Regeneración Nacional. En total son cinco aspirantes que han levantado la mano, tres mujeres y dos hombres, pero será el método del partido, que lleva Ariadna Montiel, las encuestas y la paridad de género los que tengan la última palabra. ¿Será que ya toca que en Sonora gobierne una mujer?

5. Politécnico. A 90 años del nacimiento del IPN, Mario Delgado, secretario de Educación, abrió una puerta que suele permanecer bajo llave: la sucesión interna. Al plantear que la comunidad participe en la definición del perfil de la próxima dirección general, siguiendo la ruta marcada por la Presidencia, el debate dejó de ser académico y entró al terreno del poder. Entre paros, reclamos y el conflicto por Canal Once, la promesa de escuchar a las bases enfrenta una prueba delicada: convertir la consulta en influencia real y no en ritual participativo. Ahí se medirá el alcance de la propuesta. Este examen apenas comienza.