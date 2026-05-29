"Mi gran amor": la letra de la canción de Carlos Santana y Becky G que habla de migración en EU
Carlos Santana y Becky G sorprendieron con el lanzamiento de “Mi gran amor”, un tema que retrata la difícil realidad que enfrentan miles de migrantes.
La música volvió a convertirse en un vehículo de denuncia social gracias a la unión de dos figuras clave de la escena latina. Carlos Santana y Becky G estrenaron este jueves "Mi gran amor", una colaboración cargada de crítica social que pone sobre la mesa una de las problemáticas más sensibles en Estados Unidos como la situación de miles de migrantes que viven bajo el temor constante de ser deportados.
Con una poderosa mezcla de pop y rock, el sencillo cuenta historias inspiradas en la vida cotidiana de trabajadores migrantes que dejaron atrás su país, su profesión y parte de su identidad para buscar mejores oportunidades al otro lado de la frontera.
Una canción que retrata el drama migrante
Desde sus primeros versos, "Mi gran amor" presenta una escena cotidiana que rápidamente se transforma en tragedia. La letra relata la vida de personas que salen de casa antes del amanecer para cumplir con largas jornadas laborales y sostener a sus familias "sueño americano".
Sin embargo, ese esfuerzo se ve interrumpido por las redadas migratorias, operativos que han marcado la vida de miles de familias latinas en Estados Unidos.
En una de las líneas más impactantes, Becky G interpreta: "Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos", una frase que resume la frustración y el miedo de quienes viven bajo la amenaza constante de ser separados de sus seres queridos.
Carlos Santana y Becky G alzan la voz
La colaboración entre Carlos Santana y Becky G ha llamado la atención no solo por unir dos generaciones de artistas, sino por el mensaje que comparten.
Mientras Santana aporta la fuerza de su guitarra, Becky G pone voz a una narrativa cargada de dolor, resistencia y denuncia. Juntos lanzan una crítica directa a las políticas migratorias y a las redadas que, en muchos casos, afectan a personas sin antecedentes criminales, cuyo único "delito" ha sido trabajar para sacar adelante a sus familias.
La canción llega en un momento especialmente delicado para la comunidad migrante, coincidiendo con nuevas tensiones alrededor de los operativos migratorios en territorio estadounidense.
Letra completa de "Mi gran amor"
Cuatro de la mañana, salía a la calle antes que el sol
En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción
Una mujer hermosa y dos hijas son su bendición
Con su sueldo pagan el carro y también la renta de una habitación.
Esa mañana
Era una más, un día normal, no se imaginaba
Que ya no iba a volver, que al trabajo iba a caer la migra.
Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra
Migra, a mi gran amor lo han confundido por un bandido
Yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.
En Estados Unidos
No hay nadie unido.
Nueve de la mañana, salió de casa para limpiar
Las diecisiete plantas de un edificio residencial
Pa' casa, medio salario, el otro medio pa' su mamá
No alcanza ni para ella, pero sí alcanza para ayudar.
En el mismo edificio, trabaja Willie en seguridad
Tiene 70 años y 35 lleva ilegal
Aquí tuvo hijos y nietos, pero su estatus no pudo arreglar
No tiene ni un delito, su único delito fue trabajar.
Esa mañana
Era una más, un día normal, no se imaginaba
Que ya no iba a volver, que al trabajo iba a caer la migra.
Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra
Migra, a mi gran amor lo han confundido por un bandido
Yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.
Vinimos a este país
Sin nada y huyendo de otro
Las estrellas de su bandera
Las cosimos nosotros
Duele haber dado tanto y que te devuelvan tan poco
Trabajando tantos años por un sueño y un hogar roto
Cómo duele
Que se lleven a mis padres, a mis hermanos y a mis vecinos
Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.
Un mensaje que trasciende la música
Con "Mi gran amor", Carlos Santana y Becky G entregan una pieza que no solo busca emocionar, sino abrir conversación sobre la migración y el impacto humano de las políticas migratorias.
La canción ya comienza a resonar entre quienes ven reflejada su propia historia en cada verso.