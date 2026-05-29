"Mi gran amor": la letra de la canción de Carlos Santana y Becky G que habla de migración en EU

La música volvió a convertirse en un vehículo de denuncia social gracias a la unión de dos figuras clave de la escena latina. Carlos Santana y Becky G estrenaron este jueves "Mi gran amor", una colaboración cargada de crítica social que pone sobre la mesa una de las problemáticas más sensibles en Estados Unidos como la situación de miles de migrantes que viven bajo el temor constante de ser deportados.

Con una poderosa mezcla de pop y rock, el sencillo cuenta historias inspiradas en la vida cotidiana de trabajadores migrantes que dejaron atrás su país, su profesión y parte de su identidad para buscar mejores oportunidades al otro lado de la frontera.

Una canción que retrata el drama migrante

Desde sus primeros versos, "Mi gran amor" presenta una escena cotidiana que rápidamente se transforma en tragedia. La letra relata la vida de personas que salen de casa antes del amanecer para cumplir con largas jornadas laborales y sostener a sus familias "sueño americano".

Sin embargo, ese esfuerzo se ve interrumpido por las redadas migratorias, operativos que han marcado la vida de miles de familias latinas en Estados Unidos.

En una de las líneas más impactantes, Becky G interpreta: "Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos", una frase que resume la frustración y el miedo de quienes viven bajo la amenaza constante de ser separados de sus seres queridos.

migrantes Cuartoscuro

Carlos Santana y Becky G alzan la voz

La colaboración entre Carlos Santana y Becky G ha llamado la atención no solo por unir dos generaciones de artistas, sino por el mensaje que comparten.

Mientras Santana aporta la fuerza de su guitarra, Becky G pone voz a una narrativa cargada de dolor, resistencia y denuncia. Juntos lanzan una crítica directa a las políticas migratorias y a las redadas que, en muchos casos, afectan a personas sin antecedentes criminales, cuyo único "delito" ha sido trabajar para sacar adelante a sus familias.

La canción llega en un momento especialmente delicado para la comunidad migrante, coincidiendo con nuevas tensiones alrededor de los operativos migratorios en territorio estadounidense.

Letra completa de "Mi gran amor"

Cuatro de la mañana, salía a la calle antes que el sol

En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción

Una mujer hermosa y dos hijas son su bendición

Con su sueldo pagan el carro y también la renta de una habitación.

Esa mañana

Era una más, un día normal, no se imaginaba

Que ya no iba a volver, que al trabajo iba a caer la migra.

Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra

Migra, a mi gran amor lo han confundido por un bandido

Yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.

En Estados Unidos

No hay nadie unido.

Nueve de la mañana, salió de casa para limpiar

Las diecisiete plantas de un edificio residencial

Pa' casa, medio salario, el otro medio pa' su mamá

No alcanza ni para ella, pero sí alcanza para ayudar.

En el mismo edificio, trabaja Willie en seguridad

Tiene 70 años y 35 lleva ilegal

Aquí tuvo hijos y nietos, pero su estatus no pudo arreglar

No tiene ni un delito, su único delito fue trabajar.

Esa mañana

Era una más, un día normal, no se imaginaba

Que ya no iba a volver, que al trabajo iba a caer la migra.

Migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra

Migra, a mi gran amor lo han confundido por un bandido

Yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.

Vinimos a este país

Sin nada y huyendo de otro

Las estrellas de su bandera

Las cosimos nosotros

Duele haber dado tanto y que te devuelvan tan poco

Trabajando tantos años por un sueño y un hogar roto

Cómo duele

Que se lleven a mis padres, a mis hermanos y a mis vecinos

Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos.

Un mensaje que trasciende la música

Con "Mi gran amor", Carlos Santana y Becky G entregan una pieza que no solo busca emocionar, sino abrir conversación sobre la migración y el impacto humano de las políticas migratorias.

REUTERS

La canción ya comienza a resonar entre quienes ven reflejada su propia historia en cada verso.