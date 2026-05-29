Así suena ‘La Niña Futbolista’, la canción con la que Julieta Venegas se suma al Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y, además de los preparativos deportivos, México también apuesta por la música y la cultura para darle identidad a uno de los eventos más importantes del planeta. A partir de ello, Julieta Venegas sorprendió al presentar una nueva versión de ‘La Niña Futbolista’.

Julieta Venegas presenta el cover de ‘La Niña Futbolista’

La cantante tijuanense decidió darle una nueva vida a esta emblemática canción, originalmente creada por Ignacio Silva e interpretada por la agrupación infantil Patita de Perro en 2003. Más de dos décadas después, el tema regresa con un sonido renovado, arreglos contemporáneos y la participación del Coro del Conservatorio Nacional de Música, logrando una interpretación emotiva que ya comienza a conquistar al público.

La canción busca inspirar a niñas y jóvenes a perseguir sus sueños dentro y fuera de las canchas. IG

La iniciativa forma parte de las actividades culturales que acompañarán al Mundial 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. La nueva versión fue impulsada por la Secretaría de las Mujeres y presentada oficialmente por el Gobierno de México como una herramienta para promover la igualdad de oportunidades y la participación de las niñas en el deporte.

¿Por qué Julieta Venegas eligió ‘La Niña Futbolista’?

Para Julieta Venegas, el proyecto tuvo un significado especial desde el primer momento. La artista explicó que mientras trabajaba en la grabación imaginó a una niña con el sueño de jugar futbol profesionalmente, enfrentándose a quienes le aseguran que ese camino no está hecho para ella.

El tema original fue creado por Ignacio Silva e interpretado por Patita de Perro en 2003. IG

La reflexión conectó de inmediato con experiencias que muchas mujeres han vivido en distintos ámbitos de la vida. Según expresó la intérprete, en algún momento todas han escuchado frases que intentan limitar sus aspiraciones simplemente por cuestión de género.

Por ello, decidió convertir esta nueva versión en un mensaje de motivación para quienes buscan alcanzar sus metas sin importar los obstáculos.

¿De qué trata ‘La Niña Futbolista’?

La letra de 'La Niña Futbolista' mantiene intacta su esencia. Narra la historia de una pequeña apasionada por el futbol que lucha contra prejuicios y estereotipos hasta demostrar su talento dentro de la cancha.

Aunque fue escrita hace más de veinte años, su mensaje sigue vigente en una época en la que el futbol femenil continúa ganando terreno y reconocimiento a nivel internacional.

La letra promueve la igualdad de género y combate los estereotipos en el deporte. Mezcalent

La producción musical estuvo a cargo de Yamil Rezc, quien aportó una atmósfera más actual sin perder la identidad original de la canción. El resultado es una mezcla entre el estilo pop característico de Julieta Venegas y la energía optimista que convirtió al tema en un referente para muchas generaciones.

El lanzamiento también llegó acompañado de un videoclip grabado en los históricos Estudios Churubusco, uno de los complejos cinematográficos más importantes de América Latina. Las imágenes muestran a niñas y jóvenes participando activamente en actividades deportivas, reforzando el mensaje central de la campaña: los sueños no tienen género.

La nueva producción cuenta con la participación del Coro del Conservatorio Nacional de Música. Captura de pantalla

Durante la presentación oficial en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este proyecto busca aprovechar la enorme visibilidad internacional que tendrá México durante el Mundial para difundir valores relacionados con la igualdad, el respeto y la inclusión.

La llegada de 'La Niña Futbolista' se suma a una serie de iniciativas que rodearán la Copa del Mundo. Entre ellas destacan espectáculos musicales, actividades culturales y eventos masivos que buscarán convertir al torneo en una celebración mucho más amplia que los partidos disputados en la cancha.