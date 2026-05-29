¿Por qué no hay Minions mujeres? Su creador, Pierre Coffin, revela la razón oficial

El creador de la exitosa franquicia animada, Pierre Coffin, resolvió uno de los mayores misterios del cine contemporáneo. El cineasta francés reveló finalmente la verdadera razón por la que no existen Minions mujeres dentro del universo de Mi villano favorito.

Tras años de especulaciones entre los fanáticos, el director abordó el tema durante una entrevista con el portal especializado TheWrap. El animador explicó que la idea de diseñar versiones femeninas nunca cuadró con la naturaleza torpe y ridículamente absurda de los personajes.

Kevin, Stuart y Bob, los Minions más famosos Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

"Viendo lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginarme a los Minions siendo chicas", confesó el realizador ante la prensa. Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas entre los seguidores de estas caóticas criaturas amarillas, conocidas por su peculiar humor y voces incomprensibles.

A lo largo de las películas, los animadores vistieron a personajes como Kevin, Stuart y Bob con prendas tradicionalmente femeninas para secuencias cómicas. A pesar de estos disfraces de sirvientas o accesorios improvisados, el estudio concibió a todos los miembros de esta especie exclusivamente como hombres.

El origen de las criaturas amarillas

Pierre Coffin no solo diseñó la apariencia de los secuaces, sino que prestó su voz para la mayoría de ellos desde su debut. El director trabajó junto a Kyle Balda para consolidar uno de los mayores éxitos en taquilla para Universal Pictures y el estudio Illumination.

Para los creadores, la energía de los personajes funcionaba mejor al mantener la dinámica de un grupo de niños hiperactivos. La franquicia compensó esta decisión al incluir figuras femeninas dominantes en la trama, como la recordada villana Scarlett Overkill, interpretada por Sandra Bullock.

Los Minions en una fiesta. Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

Sobre el nacimiento exacto de la especie, el animador prefirió mantener el secreto y alimentar las múltiples teorías de los fanáticos en internet. Una hipótesis popular sugiere que una máquina llamada Minionizador transforma a humanos comunes en estas criaturas para servir a los villanos.

Otra teoría sostiene que los científicos clonaron a todos los individuos a partir de una única cadena de ADN en un laboratorio. El misterio alrededor de su origen impulsó la venta de mercancía y la construcción de atracciones en los parques de Universal Studios.

El significado oculto de sus nombres

Durante la charla, el creativo bromeó sobre el proceso para bautizar a los tres protagonistas principales de las cintas derivadas. El director detalló que Kevin proviene de una supuesta palabra griega antigua, "Kevinos", que se traduce directamente como líder del grupo.

Para el caso de Stuart, el realizador inventó la palabra latina "Stuartlumni", definiendo al personaje como aquel que siempre busca relajarse. Para Bob, la explicación resultó mucho más simple, pues el nombre funciona únicamente como un diminutivo de Robert.

Kevin, Stuart y Bob en la saga de Minions. Foto: Illumination Entertainment & Universal Pictures

Las descripciones humorísticas reflejan a la perfección el espíritu absurdo que acompaña a la marca desde hace más de una década. Estas pequeñas figuras de lenguaje incomprensible continúan dominando la cultura pop global sin necesitar la introducción de variantes femeninas.

El público mexicano presenciará el regreso de estos queridos personajes a las salas de cine en los próximos meses. La nueva cinta Minions y Monstruos llegará a la cartelera nacional el 1 de julio de 2026 para conquistar la taquilla de verano.