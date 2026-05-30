La recompensa de Morena al servilismo electoral del TEPJF

Morena y la 4T han hecho bandera de la “no reelección” como principio democrático. Pero ahora, cuando les conviene blindar a magistrados de TEPJF que han sido afines (resoluciones sobre sobrerrepresentación, multas reducidas, “acordeones”), cambian las reglas de último minuto.

Al interior mismo del partido en el poder se escucharon voces, como la del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que protestaron en la tribuna de San Lázaro contra este cambio que permite a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes reelegirse hasta 2034.

“Es una vergüenza nacional”, dijo el diputado de Morena, al manifestar que los magistrados electorales podrían quedarse en el cargo un total 17 años, la mitad de lo que duró la dictadura de Porfirio Díaz.

Los magistrados progobierno son responsables de haber avalado que el oficialismo obtuviera 73% de las curules –mayoría calificada– en la Cámara de Diputados, cuando el guinda y sus rémoras sólo obtuvieron 54% de los votos.

Eso permitió la desaparición de los órganos autónomos, la elección de los juzgadores del acordeón, la militarización de la Guardia Nacional, entre las más destacadas. El pago por el robo de la mayoría calificada es la posibilidad de reelegirse.

* Hay versiones de que Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades de EU.

Con él serían ya tres colaboradores del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, implicados en pactos con el narco, que se entregan al vecino del norte.

Apenas el martes pasado, al comparecer ante la PGR, el exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal se declaró inocente y dijo no tener intenciones de entregarse a Estados Unidos. “Yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo”, declaró entonces (Excélsior, 26-05-26).

De confirmarse la versión, Almanza representaría la tercera prueba del pacto del gobierno de Rocha Moya con el narco.

* De llamar la atención los indicadores de crecimiento económico y desempleo que se dieron a conocer en la mañanera del jueves.

La Presidenta habló de inversión extranjera histórica en el primer trimestre de 2026 (23 mil 500 millones de dólares); de que somos el tercer país del mundo con menos desempleo, entre otras cosas.

Los otros datos nos llevaron buscar a Alejandro Rodríguez, exvocero de Hacienda, consultor financiero, para pedirle opinión. Nos dijo: “No puedes hablar de fortaleza de la economía cuando no ha crecido en siete años y medio y hoy decrece. Luego, la inversión extranjera directa, 94% es reinversión de utilidades. ¿Empleo? 56% son informales.

“El propio Banco de México reconoce que la inflación crecerá, el déficit se mantiene alto y la recaudación no compensa”.

¿A quién le creemos?

* A media semana visitaron la Cámara de Diputados integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados. Llegaron a San Lázaro con un SOS por el tope a las pensiones, que no todas son “doradas”.

Eran jubilados de la CFE. Su apariencia era modesta. La queja era una: no les alcanza con lo que ahora les dan.

Preguntamos cuánto bajó su pensión y cuántos trabajadores se han visto afectados. Dijeron que la rebaja va de 10% hasta 70% de algunos casos y que el universo de afectados es de 90 mil.

Lo jubilados, por su edad, ya no pueden ser reinsertados a una vida laboral. Dependen exclusivamente de la pensión que se ganaron con el producto de 30 años de vida laboral que le dieron a la CFE.

Se ampararon. Las suspensiones les fueron concedidas por jueces federales. Más de 20. ¿Y qué paso?

“La CFE quebrantó esta orden federal. Estamos en un completo estado de incertidumbre.

“Si a un juez federal, que es el único que tiene capacidad de parar una orden presidencial, no se le obedece, ¿hacia dónde vamos? Preguntó uno de ellos.

* Hace algunas semanas escribimos aquí sobre la presa Endhó, del estado de Hidalgo, que es donde van a dar las aguas residuales de la CDMX y de los problemas de contaminación y salud en la zona.

Recibimos ayer una nota informativa de la Conagua, que tomó cartas en el asunto, y nos notifican resultados verificables.

“En la presa Endhó han sido retirados 93 mil metros cúbicos de lirio (planta invasora que cuando se reproduce sin control asfixia el ecosistema); se han fumigado comunidades afectadas y hay una menor presencia del mosquito culex”.

Reconocen, sin embargo, que con ese avance no se borran décadas de abandono.