Soberanía atropellada

El que Chihuahua esté en las primeras planas de la prensa no es novedad. En el curso de nuestra historia su lugar en la Revolución de 1910 fue determinante. Ahora es la gobernadora Maru Campos la que sitúa a nuestra norteña entidad por ocupar los titulares en los medios de información en una lucha que nunca ha abandonado en favor de los intereses superiores de la patria.

Desde su incorporación a la naciente República federal en 1824, los representantes de Chihuahua hicieron saber que sólo formarían parte de ella si se les respetaba en todos los sentidos su absoluta soberanía en cuanto a independencia en todo lo referente a su vida interna.

Curioso el tema de soberanía cuando la Presidenta de México se empeña en usarlo al referirse a la soberanía del país cuando se trata del gobernador Rocha, mientras que a la vez se empeña en violar la soberanía de Chihuahua para perseguir a su enemiga política Maru Campos. El gobernador Rocha, cargado de acusaciones por ser socio de las mafias traficantes de droga, es defendido con la máxima argucia por la Presidenta. La gobernadora de Chihuahua, en cambio, se ha distinguido cooperando precisamente en la lucha contra las mafias que asuelan al estado. Signo del tiempo que vivimos y que hace que México sea conocido en el mundo entero como un narcopaís.

Es para toda la población mexicana una profunda vergüenza que el partido Morena nos haya sumido en esta categoría, pero lo que es aún peor es la estrategia de Sheinbaum dirigida a arruinar la personalidad de Maru Campos que lucha por lo que ahora más importa: limpiar Chihuahua.

La campaña que la federación dirige en contra de Maru Campos debilita el propósito de combatir a las mafias y contradice la cooperación internacional de Estados Unidos, que, por repugnante que sea para Morena, es indispensable contar con ella.

La persecución contra la gobernadora Campos coincide con la solidaridad y lealtad que Morena le tiene al gobernador Rocha, en una siniestra alianza que resulta tan traidora a la patria como cualquier amenaza extranjera que Sheinbaum pueda prever.

Resulta ser una ironía la insistencia de Sheinbaum en no intervenir en asuntos de otros países, cuando hace unos meses la presidenta viajó a Barcelona y en el aeropuerto portaba un ostentoso cartel pidiendo la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Tampoco se olvidan las numerosas ocasiones en que Sheinbaum se ha entrometido en la política peruana pidiendo la excarcelación del expresidente Castillo, al grado que ese país rompió relaciones con México.

No es momento para vacilar en el combate a las mafias mexicanas. No sólo está en juego la estabilidad política y socioeconómica de México, sino las conformadas repercusiones en muchos lugares del mundo de los que México, como país, resulta responsable.

En el escenario actual de confusión y de rivalidades con efectos impredecibles entre países, es necesario que México apresure su proceso de madurez de política interna, que no podrá realizarse si no existe un clima de seguridad y respeto para todos los actores públicos y privados. La inmadurez que observamos en las grandes áreas de las necesidades populares tiene que subsanarse tan pronto como sea posible. Hasta ahora, sin embargo, el gobierno se ha dedicado más que nada a afianzarse electoralmente, teniendo, desde luego, como prioridad inmediata los comicios del año entrante. Es precisamente en este ejercicio crítico que está la oportunidad para que la sociedad civil haga valer sus reclamos a través de partidos firmemente articulados, lo que lamentablemente aún no es el caso.

Los meses por venir en el año actual y a principios del próximo, son más que suficientes para integrar grupos cívicos de reflexión y análisis que generen candidaturas de ciudadanos honrados, conscientes, maduros y valientes como candidatos probos para integrar la nueva Cámara de Diputados.

Este proceso está en marcha y apenas hay tiempo, de lo contrario, seguiremos sufriendo la corrupción, inexperiencia y la ignorancia del partido que, hasta ahora, ha provocado el hundimiento político y social en que nos encontramos