¿Por qué Harry y Meghan llevan a sus hijos al Reino Unido tras 4 años? Esta es la verdadera razón

Después de cuatro años de ausencia, el príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex estarían preparando uno de los viajes más significativos desde que abandonaron sus funciones como miembros activos de la realeza británica.

¿Por qué Harry y Meghan regresarán al Reino Unido con sus hijos?

Según diversos reportes, los duques de Sussex planean regresar al Reino Unido el próximo mes acompañados de sus hijos, el príncipe Archie de Sussex y la princesa Lilibet de Sussex.

El príncipe Harry siempre ha manifestado su deseo de que sus hijos conozcan mejor a la familia británica. The Grosby Group

De concretarse, será la primera vez desde 2022 que los niños visiten el país natal de su padre y la primera ocasión en más de cuatro años que toda la familia viaje junta a territorio británico.

La noticia ha despertado una enorme expectativa, especialmente porque llega en medio de los esfuerzos de Harry por acercarse nuevamente a la familia real y después de años marcados por tensiones, declaraciones y disputas relacionadas con su seguridad.

Archie y Lilibet volverán a Gran Bretaña tras cuatro años

Aunque el posible reencuentro familiar ha generado titulares en todo el mundo, la razón principal del viaje parece estar relacionada con los Invictus Games, el proyecto más importante impulsado por Harry desde hace más de una década.

Archie y Lilibet no visitan Reino Unido desde el Jubileo de Platino de Isabel II en 2022. IG

El próximo mes comenzará oficialmente la cuenta regresiva de un año para los Invictus Games Birmingham 2027, evento que reunirá a militares y veteranos heridos de distintos países.

Fuentes cercanas al proyecto aseguran que el duque de Sussex desea que Archie y Lilibet formen parte de algunos actos relacionados con esta celebración, permitiéndoles conocer una iniciativa que ha definido gran parte de la vida pública de su padre desde que fundó los juegos en Londres en 2014.

Para Harry, se trata de algo más que una visita institucional. También representa una oportunidad para acercar a sus hijos a una parte fundamental de su identidad británica.

El viaje podría representar un nuevo paso hacia la reconciliación entre Harry y la Familia Real. Reuters

¿Por qué el príncipe Harry no había regresado al Reino Unido con su familia?

En distintas ocasiones, el príncipe ha expresado su deseo de que Archie y Lilibet mantengan una conexión con el país donde nació.

Durante una batalla judicial relacionada con su seguridad, llegó a declarar que Reino Unido forma parte esencial de la herencia de sus hijos y que desea que se sientan tan cómodos allí como en California, donde actualmente viven.

La seguridad de la familia fue uno de los principales obstáculos para regresar al país. IG

Sin embargo, durante años insistió en que no podía garantizar la seguridad de su familia debido a la retirada de la protección policial financiada por el Estado tras su salida de la monarquía en 2020.

Esa preocupación fue precisamente una de las principales razones por las que Meghan y los niños dejaron de viajar al Reino Unido.

¿El príncipe Harry ya cuenta con seguridad?

El posible regreso parece estar relacionado con nuevas evaluaciones de seguridad realizadas por las autoridades británicas. Aunque Harry perdió recientemente un recurso legal con el que buscaba recuperar automáticamente la protección policial estatal, fuentes cercanas al caso aseguran que se han revisado los protocolos para determinadas visitas y eventos específicos.

La visita marcaría un momento simbólico para los Sussex tras años de distancia y tensiones familiares. Reuters

Esto habría permitido al príncipe sentirse más confiado para viajar acompañado de Meghan, Archie y Lilibet. Aun así, los detalles de las medidas de protección previstas para la visita no han sido revelados públicamente.

¿El rey Carlos se reunirá con Archie y Lilibet?

Una de las grandes incógnitas gira en torno a un posible encuentro entre los niños y su abuelo, el rey Carlos III. El monarca no ve a Archie y Lilibet en persona desde junio de 2022, cuando la familia asistió a las celebraciones del Jubileo de Platino de la fallecida Isabel II.

La posible reunión entre el rey Carlos III y sus nietos genera gran expectativa. IG

Desde entonces, la relación entre Harry y la familia real ha atravesado momentos especialmente complejos, agravados por la publicación de las memorias Spare, entrevistas televisivas y diversas declaraciones públicas.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido algunas señales de acercamiento. En septiembre de 2025, Harry y Carlos mantuvieron una reunión privada en Clarence House, considerada por muchos como el primer paso hacia una eventual reconciliación.

Personas cercanas al duque aseguran que él está especialmente ilusionado con la posibilidad de que sus hijos vuelvan a ver a su abuelo. Por eso, este viaje podría convertirse en mucho más que una visita temporal. Para la familia real, podría abrir una nueva etapa en una relación que lleva años marcada por la distancia.

Si finalmente se produce el esperado reencuentro con Carlos III, el viaje podría convertirse en uno de los momentos más importantes para los Sussex desde que abandonaron la Corona hace ya más de seis años.