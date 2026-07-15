¡Nadie se lo esperaba! Meghan Markle recibe la mejor noticia de su carrera tras el peor fracaso en Netflix

Cuando parecía que el ciclo de With Love, Meghan había llegado a su fin, Meghan Markle recibió una noticia que pocos esperaban. La duquesa de Sussex consiguió su primera nominación a los Daytime Emmy Awards.

Meghan Markle es nominada al Emmy

El programa que generó opiniones divididas desde su estreno, logró abrirse camino entre las favoritas de la televisión diurna y ahora competirá por el premio a Mejor Programa de Estilo de Vida durante la edición número 53 de los galardones.

El reconocimiento llega en un momento inesperado, ya que la plataforma decidió no producir una tercera temporada del programa. IG

La ceremonia se celebrará el próximo 30 de octubre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

La nominación supone un importante impulso para Meghan, quien en los últimos años ha apostado por construir una nueva carrera en la industria audiovisual tras abandonar sus funciones como integrante activa de la Familia Real británica junto al príncipe Harry.

Así reaccionó Meghan Markle a su nominación al Emmy

Horas después de anunciarse la lista oficial de nominados a los Daytime Emmy Awards, Meghan utilizó su cuenta de Instagram para compartir su entusiasmo.

La duquesa publicó una imagen promocional de la serie y dedicó el reconocimiento a todo el equipo que participó en el proyecto.

Tras conocer la noticia, la duquesa de Sussex celebró el logro en redes sociales y agradeció el trabajo de todo el equipo detrás de cámaras. IG

En su mensaje felicitó a productores, directores, técnicos y colaboradores, dejando claro que considera esta nominación un logro colectivo más que un éxito personal.

La publicación fue ampliamente comentada por seguidores y compañeros de la industria, quienes destacaron que el reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para la esposa del príncipe Harry.

La historia detrás de la serie With Love, Meghan

With Love, Meghan debutó en Netflix en marzo de 2025 con una propuesta centrada en la cocina, la jardinería, la decoración y la organización de reuniones familiares.

La producción competirá en la categoría de Mejor Programa de Estilo de Vida durante los Daytime Emmy Awards 2026. Netflix

Grabada en una residencia de California, la serie mostraba una faceta mucho más relajada de la ex actriz, quien compartía recetas, manualidades y conversaciones con invitados especiales.

A lo largo de sus episodios participaron celebridades como Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France, Jay Shetty y el chef Roy Choi, además de apariciones esporádicas del príncipe Harry y de Doria Ragland, madre de Meghan.

Aunque el formato fue recibido con críticas mixtas y generó un intenso debate en redes sociales, también consiguió colocarse entre los contenidos más vistos de Netflix durante su lanzamiento.

La seguridad financiada con fondos públicos es el punto central de su decisión. Netflix

Ese desempeño permitió que el proyecto recibiera una segunda temporada y posteriormente un especial navideño. Sin embargo, la plataforma optó por no producir una tercera entrega, por lo que muchos interpretaron esa decisión como el cierre definitivo del programa.

Ahora con la nominación a los Daytime Emmy, With Love, Meghan consiguió dejar huella suficiente para ser reconocida por la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión.

El próximo 30 de octubre se conocerá si Markle consigue convertir esta inesperada nominación en su primer Emmy, un galardón que podría consolidar definitivamente su nueva etapa como productora y presentadora dentro de la industria del entretenimiento.