¿Qué pasó? Maribel Guardia es destituida como tutriz de su nieto y Addis Tuñón tomaría su lugar

La disputa legal en torno al bienestar del hijo de Julián Figueroa sigue dando de qué hablar. Ahora, una nueva revelación sacudió al mundo del espectáculo después de que se diera a conocer que Maribel Guardia ya no ocuparía el cargo de tutriz legal de su nieto.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante una emisión del programa De Primera Mano, donde Addis Tuñón confirmó públicamente que un juez la designó como la nueva responsable legal del menor.

Addis Tuñón confirma que un juez la nombró tutriz

Duranteel programa, Addis Tuñón explicó que su nombramiento no fue una decisión familiar, sino una resolución emitida por las autoridades correspondientes tras un proceso legal.

Según detalló, hace un par de semanas se abrió una terna de posibles candidatos para asumir el cargo y finalmente fue ella quien quedó designada oficialmente. Además, aseguró que aceptó la responsabilidad por el cariño y cercanía que tiene con el menor.

Es una responsabilidad y la acepté con todo el amor que le tengo al menor, con toda la cercanía que tenemos y la responsabilidad que adquiero con esto. No manejo dinero, ¿eh? Importante aclarar.

La conductora también aclaró que su función como tutriz no implica manejar dinero ni administrar los bienes del niño, tema que rápidamente generó cuestionamientos dentro de la conversación.

Addis Tuñón

Marco Chacón sigue como albacea, pero Addis ya pidió su remoción

Uno de los momentos más importantes ocurrió cuando Addis Tuñón reveló que su primera acción legal como tutriz fue solicitar la remoción de Marco Chacón como albacea.

Te quiero decir algo importante y les quiero compartir esto. La primera acción que tomo yo como tutriz con este cargo es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy y estaremos esperando la respuesta del juez.

De acuerdo con sus declaraciones, la petición ya fue presentada ante el juez y ahora solo queda esperar la resolución oficial de las autoridades.

El tema generó controversia debido a que, según se comentó en el programa, Marco Chacón no habría estado presente en las comparecencias recientes relacionadas con el caso.

Maribel guardia y esposo

Incluso, durante la conversación se mencionó una supuesta queja de Imelda Tuñón, madre del menor, respecto a la manutención económica del niño tras la muerte de Julián Figueroa.

¿Maribel Guardia puede recuperar la tutoría?

Otra de las dudas que surgieron tras darse a conocer esta noticia fue si Maribel Guardia podría impugnar la decisión y recuperar el cargo.

Sin embargo, Addis Tuñón aseguró que hasta ahora no se ha presentado ninguna inconformidad formal ante el juez. También comentó que representantes legales relacionados con la actriz estuvieron presentes recientemente para conocer el avance del proceso, aunque aparentemente no realizaron objeciones.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido un comunicado oficial sobre esta nueva etapa legal que involucra a su familia.

Maribel Guardia y su nieto José Julián

La prioridad sería garantizar el bienestar del menor

Finalmente, Addis Tuñón explicó que una de sus principales responsabilidades será garantizar que el hijo de Julián Figueroa tenga acceso a todas las necesidades básicas.

También sostuvo que el fallecido cantante dejó bienes suficientes para asegurar la estabilidad económica de su hijo, por lo que buscará que esos recursos sean utilizados correctamente en beneficio del menor.

Mientras tanto, el caso continúa generando fuertes reacciones en redes sociales, donde seguidores de Maribel Guardia y de la familia Figueroa siguen atentos a cualquier actualización sobre este conflicto legal y familiar que parece estar lejos de terminar.

AAAT*