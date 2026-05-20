Paolita Suárez habría sufrido un accidente automovilístico; así se enteró Wendy Guevara

Paolita Suárez se volvió tendencia en redes sociales luego de que durante la noche del martes 19 de mayo se reportara un aparatoso accidente vial en la ciudad de León, Guanajuato. La influencer, conocida por formar parte del grupo de “Las Perdidas”, presuntamente viajaba en una camioneta pick-up roja que terminó impactándose contra un camión repartidor sobre el bulevar Cañaveral, en la zona de Viñedos de León.

Las primeras versiones sobre lo ocurrido comenzaron a circular rápidamente en redes y transmisiones en vivo de influencers cercanas a la creadora de contenido. Aunque hasta ahora no existe un comunicado oficial por parte de su equipo, el accidente generó preocupación entre sus seguidores debido a los daños visibles que presentó el vehículo.

Paola Suárez Foto: Instagram @paolitasuarez28

Reportan fuerte accidente de Paolita Suárez

De acuerdo con la información difundida durante la noche, el percance ocurrió cuando la camioneta en la que presuntamente viajaba Paolita Suárez chocó por alcance contra la parte trasera de un camión repartidor de refrescos. El accidente se registró sobre el bulevar Cañaveral, una vialidad importante ubicada cerca del fraccionamiento Héroes de León.

Tras el impacto, elementos de Policía vial y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para controlar la circulación y brindar apoyo a las personas involucradas. En imágenes y videos compartidos en redes sociales se pudieron observar daños importantes en la parte frontal derecha de la camioneta roja.

Captura de pantalla

Paramédicos también llegaron a la zona para valorar a la influencer, quien presuntamente presentó algunas lesiones derivadas del choque. Versiones extraoficiales señalaron que habría sido trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Así se enteró Wendy Guevara del accidente de Paolita Suárez

El nombre de Wendy Guevara también comenzó a viralizarse luego de que usuarios relacionaran una transmisión en vivo que realizó horas después del accidente. La influencer interrumpió su live tras recibir una llamada que, según explicó, tenía relación con una situación “fuerte”.

“Ay hermanas, es que pasó algo medio turbio y este muchacho por eso me está hablando. Sí tengo que colgar, pasó algo medio turbio, o sea, raro, me mandó una foto y dije: ‘ay, sí es’, entonces es algo cerca”.

Wendy Guevara y Paola Suárez. Cuartoscuro

Aunque en ese momento no mencionó directamente a Paolita Suárez, usuarios comenzaron a especular que la llamada estaba relacionada con el accidente que ya circulaba en redes sociales.

Más tarde, Wendy volvió a hablar sobre el tema y explicó que tampoco tenía información confirmada.

“Me habló un muchacho y me dijo que la camioneta, que no sé qué de Paola, pero no sabemos nada, por eso no he dicho nada ni confirmado. Yo le hablé a Paola a su celular, pero no me contesta. Yo siento que ha de estás echada dormida. Hay que esperarnos hasta que salga Paola y nos diga, hay noticias, pero no sabemos si es o no es”, declaró.

Vanessa Labios 4K también reaccionó en plena transmisión

Otra de las influencers cercanas a “Las Perdidas”, Vanessa Labios 4K, también recibió mensajes de sus seguidores mientras realizaba una transmisión en vivo. Usuarios comenzaron a preguntarle sobre el supuesto accidente de Paolita Suárez, aunque al principio pensó que se trataba de una broma.

Sin embargo, decidió comunicarse con Wendy Guevara para aclarar la situación. Durante la videollamada preguntó:

“Oye, me están diciendo que Paola tuvo un accidente muy feo en la carretera y no sé qué. ¿Es cierto?”.

Ante la duda, Wendy respondió: “No te creas, no es cierto. Lo que quieren es saber el chisme. A mí también me están enterando, pero no sé bien”.

Las declaraciones de ambas influencers aumentaron todavía más la incertidumbre entre los seguidores de Paolita Suárez, quienes se mantuvieron atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

PJG