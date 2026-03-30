Amanda Miguel canta con Camila Fernández en Juego de Voces 2026; "la mejor voz del mundo"

Amanda Miguel y Camila Fernández protagonizaron uno de los momentos más comentados de Juego de Voces 2026, al compartir escenario en una presentación que dejó ver la fuerza y sensibilidad de ambas intérpretes.

A lo largo de esta temporada, Camila ha demostrado que su talento no se limita al regional mexicano. Su incursión en las baladas ha sido bien recibida, destacando por su capacidad vocal y conexión emocional con cada interpretación. Desde sus primeras participaciones, logró captar la atención tanto de sus compañeros como del público, consolidándose como una de las figuras a seguir dentro del reality.

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Amanda Miguel y Camila Fernández sorprenden con su dueto

Durante la segunda emisión de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, se vivió una noche especial con la llegada de invitados que acompañaron a los equipos en el llamado “Duelo de Baladas Clásicas”. En este contexto, Amanda Miguel apareció como una de las grandes sorpresas de la noche, generando expectativa entre los participantes.

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La cantante argentina no solo interpretó uno de sus temas más conocidos junto a Isabel Lascurain, sino que también compartió escenario con Camila Fernández en una emotiva versión de “Así No Te Amará Jamás”.

Mientras se desarrollaba el dueto, Amanda Miguel expresó su admiración por el estilo vocal característico de la familia Fernández, resaltando el sello que distingue a esta dinastía musical. Por su parte, Camila no ocultó la emoción de poder cantar junto a una figura tan importante en la música latina.

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Al concluir la presentación, Amanda Miguel compartió unas palabras con los asistentes:

“Me encuentro con tantos amores. Me da tanto gusto estar con ustedes. Estar con tantos lindos chicos y jóvenes, que vienen con todo. Me siento muy feliz, honrada y agradecida”.

El momento se volvió aún más emotivo cuando Camila Fernández mostró su admiración hacia la cantante, gesto que fue correspondido con cercanía y afecto. Amanda tomó su mano y la abrazó, destacando que posee “una voz tan Fernández, tan hermosa”, a lo que la joven respondió:

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“Y tú (tienes) la mejor voz del mundo, lo máximo. Qué sueño me acabas de cumplir, muchísimas gracias, Amanda”.

La participación de Amanda Miguel no pasó desapercibida entre los equipos de “Los Consentidos” y “Los Favoritos”, quienes reconocieron su trayectoria y talento. Al finalizar su intervención, todos los presentes se pusieron de pie para despedirla con aplausos.

PJG