Céline Dion tendrá una bioserie; así retratarán sus años más difíciles

Céline Dion volverá a ser inspiración para una nueva producción televisiva que contará parte de su historia familiar y los años que vivió antes de convertirse en una de las artistas más reconocidas del mundo. La serie mostrará cómo fue crecer dentro de una familia numerosa en Quebec y la influencia que tuvo la música durante su infancia.

Bajo el título provisional Growing Up Dion, el proyecto representará la primera ocasión en que la familia de la cantante autoriza formalmente una adaptación dramatizada sobre sus primeros años de vida. La producción buscará mostrar una faceta más íntima de la intérprete canadiense.

Céline Dion

La familia de la cantante participa directamente en la serie

Detrás de esta nueva producción se encuentra Jacques Dion, hermano de la artista, quien participa como productor. La historia está inspirada en el libro Dion, A Family Saga, escrito por Jimmy Dion, sobrino de Céline, quien además colabora como consultor del proyecto.

IG: celinedion

La encargada de desarrollar la serie es Zoë Green, reconocida por participar en producciones como Sirens y Carnival Row. La trama se centrará en la niñez de la cantante en Quebec, dentro de un hogar modesto donde la música tenía un papel importante en la vida diaria.

Además de retratar los inicios de Céline Dion, la serie mostrará la relación cercana que mantenía con su madre Thérèse y la convivencia con sus 14 hermanos, elementos que fueron clave en su formación personal y artística.

La serie es producida por Diamant Rouge Entertainment, empresa con sede en Los Ángeles, y actualmente el proyecto ya es presentado a compradores internacionales.

Aún no se revela quién interpretará a Céline Dion

Uno de los temas que más expectativa genera alrededor de Growing Up Dion es la elección de la actriz que dará vida a la cantante canadiense en pantalla.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre el elenco, anteriormente otras artistas ya han interpretado a Céline Dion en diferentes producciones. Valérie Lemercier protagonizó Aline en 2021, mientras que Christine Ghawi participó en Céline, estrenada en 2008.

Celine Dion

Por otro lado, Marla Mindelle también representó a la intérprete en el musical Titanique de Broadway, una comedia inspirada en la película Titanic desde la perspectiva de la cantante.

Céline Dion continúa activa tras sus problemas de salud

Además del anuncio de la serie, la artista canadiense sigue siendo tema de conversación debido a su reciente recuperación de salud. En los últimos años enfrentó el síndrome de rigidez muscular, situación que la obligó a alejarse temporalmente de los escenarios.

Sin embargo, la cantante logró regresar con una presentación en vivo durante los Juegos Olímpicos y próximamente realizará una gira por París, marcando así una nueva etapa en su carrera artística.