Miss Universe México, así se vivió el emotivo anuncio de la sede 2026 con las 32 contendientes 

El Polyforum Siqueiros se convirtió la noche de este miércoles en el recinto que vio desfilar a las 32 mujeres que desean representar a nuestro país en el certamen Miss Universe México 2026, cuya final, se reveló durante el evento, se llevará a cabo en agosto en la Ciudad de México.

Poco después de las 19:00 horas desfilaron por una pasarela central las representantes de cada uno de los 32 estados. Por orden alfabético, los conductores Alejandra Tijerina y Christian Carabias anunciaron a las mujeres que buscarán posicionar a su entidad.

Diana Marín Sandoval fue la primera que se anunció al ser la representante de Aguascalientes. Tiene 31 años, es profesora de Inglés y tiene estudios en Diseño de Modas. De Baja California la representante es Samantha Bastidas, chica de 21 años que es licenciada en Diseño de Modas. Le siguió Baja California Sur con Selene Zazueta, de 31 años y quien es licenciada en Administración de Empresas.

Quien representará a Campeche es Maje Venegas, quien con 31 años ejerce como ingeniera en Administración y modelo. Con 27 años y siendo ingeniera en Gestión Empresarial, representará a Chiapas Catherine López.

La CDMX fue elegida como sede de Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Del sureste nos vamos hasta el norte del país para conocer a Areli Favela, joven de 22 años, abogada en materia corporativa, que será la representante de Chihuahua. Con 28 años y representando a la CDMX está Ximena Ochoa, ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable.

La elegida para representar a Coahuila es Glenda Makhlouf, joven de 30 años que se desempeña como licenciada en Negocios. De Colima está María Zepeda, chica de 24 años que ejerce como licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. A este par se sumó Isela Hernández, de 31 años, quien es licenciada en Nutrición y quien representará al estado de Durango. El Estado de México será representado por Jimena Madrigal, de 29 años y quien también es licenciada en Nutrición.

María Fernanda Beltrán en Miss Universe México 2026. Foto: Eduardo Jiménez

Ana Cristina Muñoz, de 29 años y quien se define como "artista de micropigmentación", pondrá en alto a Guanajuato. Guerrero estará representado por Fernanda Abaroa, chica de 25 años que es licenciada en Derecho.

A todas las arriba mencionadas, quienes desfilaron con vestidos negros, se sumó la mercadóloga Angélica Arredondo, quien buscará posicionar a su estado, Hidalgo. De la Perla Tapatía tenemos como competidora a María Vargas, de 28 años y quien es licenciada en Negocios Internacionales.

De Michoacán está la mercadóloga Mariana Macías, de 29 años, a quien se sumó la comunicóloga morelense de también 29 años, Zayda Ríos. La arquitecta nayarita Evelia Morales tratará de poner en alto su estado a sus 23 años.

Eduardo Jiménez

Los conductores de la velada le daban algunos segundos a las misses para que desfilaran frente a los asistentes que se ubicaban sentados a los costados de la pasarela central para que admiraran su belleza, y continuaron con la recta final del listado de las candidatas.

Tocó el momento de anunciar a la representante de Nuevo León, la cirujano dentista Arisbe Cueto, de 23 años. De Oaxaca la representante es la ingeniera Estefany Luna, de 28 años, y le siguió la poblana Alejandra Jurico, licenciada en Administración de Empresas, de 33 años.

De Querétaro hará lo propio la ingeniera Industrial Ithza Andrade, de 28 años; de Quintana Roo la elegida es la odontóloga Naxca Maureen Doty, de 31 años; de San Luis Potosí hará lo propio la licenciada Anylú Martínez, de 33 años, y de Sinaloa la representante es Cristina Guillén, de 32 años, licenciada en Danza Contemporánea.

La criminóloga Moneth Chio, de 26 años, representará a Sonora; de Tabasco hará lo propio Ximena Aranda, de 23 años, licenciada en Comercio, mientras que Tamaulipas estará representada por la abogada Gisella Flores, de 25 años.

La comunicóloga Diana Castillo, de 31 años, portará el escudo de Tlaxcala; la licenciada en Idiomas Génesis Vera representará a Veracruz a sus 26 años; de Yucatán hará lo propio la licenciada en Enfermería de 25 años Carla Osorio y finalmente Zacatecas estará representado por la licenciada también en Enfermería Viridiana Ovalle.

Todas ellas fueron presentadas formalmente en el que es considerado el primer evento de Miss Universe México 2026 y, tras desfilar cerca de los asistentes, posaron para las fotos con sus vestidos negros, sus bandas distintivas y sus coronas.

Minutos antes de que salieran a desfilar y se dieran a conocer formalmente, se transmitió un video de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, quien les envió un mensaje de apoyo.

"Es un honor representar a nuestro país y no se trata sólo de tener una corona, se trata de para qué quieres usar tu voz, a quiénes quieres representar, a quiénes buscas inspirar y a qué corazones quieres llegar. Lo único que les puedo decir es que confíen en el camino que eligieron. No se rindan, no dejen que nadie les diga que no. Les deseo mucha suerte a todas", les expresó a través de un video, ya que no pudo asistir al evento debido a un viaje que hizo a Corea del Sur.

Asimismo, al inicio del evento apareció sobre el estrado Fernanda Beltrán, Miss Universe México 2024, quien de igual manera hizo énfasis en la importancia de tener claro un objetivo que inspire a los demás.

"El verdadero legado no es la corona en sí, sino ver cuántas vidas puedes tocar", expresó Beltrán.

Al término del evento, que se transmitió en vivo por Imagen Televisión, las representantes de belleza rompieron alineación para acercarse a amigos y familiares que desde las sillas les echaban porras cuando las anunciaban.

Poco antes de que se llevara a cabo el anuncio de las representantes de cada estado que contenderán por ganar el concurso Miss Universe, se llevó a cabo una pasarela de fajas de la marca Curvea Íntima, de la cual es responsable la creadora Nancy Solórzano.