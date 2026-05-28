Estreno película Backroom: ¿Tiene escena postcréditos? ¿Cómo salir de los Backrooms?

Con el estreno de Backrooms en el cine se ha despertado una de las dudas más comunes entre quienes ya planean verla: ¿vale la pena quedarse hasta el final por una escena post-créditos?

Y es que la película inspirada en el famoso creepypasta de internet finalmente debutó en salas y, aunque mantiene muchos detalles de su historia bajo reserva, sí deja varias pistas sobre el futuro de este inquietante universo.

¿Qué clasificación tendrá la película de Backrooms? Especial

¿Hay o no hay escena postcréditos en Backrooms?

Sin entrar en spoilers, la respuesta es que Backrooms sí juega con la idea de expandir su historia más allá de la película principal. Pero NO hay ninguna escena postcréditos, por lo que no es necesario que te quedes al final.

No se trata únicamente de un susto final gratuito o de un guiño vacío para redes sociales. La cinta utiliza sus últimos minutos para reforzar la sensación de que el laberinto no termina realmente cuando los personajes creen haber encontrado una salida.

La película toma inspiración directa del fenómeno viral que nació en foros de internet y que terminó convirtiéndose en uno de los conceptos de horror más populares de los últimos años.

El miedo aquí no depende tanto de monstruos visibles, sino de la sensación de perderse en espacios infinitos donde la realidad parece romperse poco a poco.

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El terror psicológico es la verdadera trampa de Backrooms

A diferencia de otras películas de horror recientes que apuestan por el exceso de criaturas o jumpscares constantes, Backrooms construye tensión desde la incomodidad.

Pasillos amarillos interminables, luces fluorescentes que zumban sin descanso y habitaciones idénticas forman parte de un entorno diseñado para desgastar mentalmente a cualquiera.

La historia deja claro desde el inicio que entrar al Backroom puede ser accidental, pero salir no depende únicamente de encontrar una puerta. Conforme los protagonistas avanzan dentro del laberinto, el lugar comienza a alterar su percepción de la realidad, afectando recuerdos, emociones y capacidad de orientación.

Ese detalle conecta directamente con una de las teorías más populares del creepypasta original. En internet, muchos usuarios describen los Backrooms como una dimensión que “consume” lentamente la mente de quien entra.

La película retoma esa idea y la convierte en parte central de su narrativa.

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De hecho, al comienzo parece existir una lógica sencilla para escapar. Los personajes creen que pueden entrar y salir si encuentran ciertos puntos de acceso o zonas específicas dentro del laberinto. Pero mientras más tiempo permanecen ahí, más difícil se vuelve distinguir qué es real y qué no.

La cinta deja entrever que el problema no es únicamente físico. El Backroom parece absorber la conciencia de las personas, haciendo que pierdan la noción del tiempo y olviden incluso por qué intentaban escapar.

Entonces, ¿cómo se sale de los Backrooms?

La película nunca entrega una respuesta absoluta, pero sí plantea varias reglas importantes sobre cómo funcionan los Backrooms.

Escapar parece depender de mantener claridad mental y reconocer las “anomalías” dentro del entorno. Algunos personajes descubren que ciertos pasillos o habitaciones actúan como grietas entre dimensiones. Sin embargo, mientras más profundo avanzan, menos capaces son de identificar esas salidas.

Esa idea también existe dentro del lore original del creepypasta. En comunidades de internet y videojuegos basados en Backrooms, se menciona que algunas personas logran escapar encontrando zonas inestables conocidas como “salidas” o “niveles seguros”. El problema es que no todas conducen al mundo real.

La película juega precisamente con esa incertidumbre. En un momento parece que la protagonista logró regresar, pero pequeños detalles visuales hacen sospechar que tal vez siguen atrapados en otra capa del laberinto.

Además, el filme sugiere que el miedo y la desesperación aceleran el deterioro mental dentro del Backroom. Mientras más pánico sienten los personajes, más agresivo y confuso se vuelve el entorno.

Por eso algunos fanáticos del creepypasta consideran que la mejor manera de sobrevivir es evitar perder la calma y no adentrarse demasiado en zonas desconocidas.

El problema es que dentro del universo de Backrooms, la curiosidad casi siempre termina ganando.

Cartelera mayo 2026: Backrooms Especial

Un creepypasta que pasó de internet al cine

El fenómeno de Backrooms comenzó en 2019 con una imagen publicada en foros online. La fotografía mostraba una oficina vacía y amarillenta acompañada por la idea simple pero perturbadora de caer accidentalmente fuera de la realidad y terminar atrapado en un espacio infinito.

Desde entonces, el concepto explotó en redes sociales, videojuegos, videos de YouTube y cortometrajes independientes.

La nueva película busca aprovechar precisamente esa sensación de horror extraño que hizo viral al concepto. En lugar de explicar demasiado el origen del lugar, la historia apuesta por mantener el misterio y alimentar teorías entre los espectadores.