DPR IAN se une al FIFA Fan Festival Monterrey 2026: ¿cuándo será su concierto?

DPR IAN estará de nuevo en México, ya que el cantante es el representante del K-Pop durante el FIFA Fan Festival en Monterrey. La noticia fue anunciada esta mañana a través de las redes sociales de Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

Hace unos días se anunció a os artistas que se presentarán en Monterrey como parte del FIFA Fan Fest en dicha ciudad. Este evento forma parte de las actividades planeadas durante el Mundial 2026 que se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá.

DPR IAN se presentará en el FIFA Fan Fest en Monterrey 2026

Como te comentamos, por medio de redes sociales se dio a conocer que Christian Yu, mejor conocido como DPR IAN, estará en México de nuevo después de que en 2024 estuviera en nuestro país como parte de su gira The Dream Reborn, un proyecto que tiene junto a DPR CREAM y DPR ARTIC.

Sin embargo, en esta ocasión DPR IAN se presentará en un escenario sin sus compañeros y sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

¿Cuándo y dónde se presentará DPR IAN en el FIFA Fan Fest en Monterrey 2026?

Si no te quieres perder a DPR IAN en el show que dará en el FIFA Fan Fest en Monterrey, te contamos que el cantante coreano-australiano se presentará el próximo 23 de junio en el Escenario Live que se encontrará en Parque Fundidora.

Hasta el momento se sabe que la zona general del concierto de DPR IAN será con entrada gratuita, sin embargo, para aquellos que quieran estar muy cerca del escenario podrán comprar sus boletos.

Cabe mencionar que la venta de estos boletos se realizará a través de Ticketmaster, pero hasta ahora la página de la boletera no muestra la fecha en la que se presentará DPR IAN, por lo que habrá que esperar a que se den más detalles.

Artistas que estarán en FIFA Fan Fest en Monterrey 2026

Aquí te dejamos las fechas y los artistas que se presentarán en el FIFA Fan Fest en Monterrey 2026.

11 de junio – La Leyenda

12 de junio – De Parranda

13 de junio – Chayanne

14 de junio – Caballo Dorado

18 de junio – Genitallica

19 de junio – La Costumbre

20 de junio – El Gran Silencio

21 de junio – Imagine Dragons

23 de junio – Toy Selectah

23 de junio- DPR IAN

24 de junio – Grupo Firme

27 de junio – Los Cadetes de Linares

28 de junio – Enrique Iglesias

29 de junio – The CLSSX

30 de junio – 3 Ball Mty

3 de julio – Jumbo

4 de julio – El Malilla

5 de julio – Payasónicos

10 de julio – Mc Davo

11 de julio – La Sonora Dinamita

18 de julio – Kevis y Maiky

19 de julio – Artista Sorpresa