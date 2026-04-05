Los hermanos Roma protagonizan el momento más emotivo de “Juego de Voces”

El reality 'Juego de voces', continúa elevando la competencia y en su tercer episodio contó con invitados de lujo: María José y Los Recoditos, quienes pusieron aún más emoción a la dinámica.

En esta etapa, los participantes se mantienen divididos en dos equipos que dan lo mejor de sí en cada reto.

Por un lado están los “Consentidos”, integrados por Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Del otro lado se encuentran los “Favoritos”, conformados por Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

Con estas alineaciones y la participación especial de grandes figuras, el episodio deja momentos llenos de talento emoción, rivalidad y grandes interpretaciones.

Lo más destacado del programa:

Con salsa comenzaron los retos de la noche, donde Ernesto D’Alessio participó por el equipo de los “Favoritos”, mientras que por los “Consentidos” el elegido es el propio capitán José Luis Roma.

Tras la primera victoria de los “Favoritos” de la noche, un duelo pop definió la siguiente batalla entre Camila Fernández y Walo, por lo que María José, se sumó a ellos en esta presentación.

En la “Dinámica voces en juego”, los hermanos Roma protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche.

Raúl, dedicó “Gracias un millón” a su hermano José Luis y le expresó su gratitud por el apoyo que le brindó durante su estancia en el hospital, recordando que estuvo muy pendiente de su salud cuando padeció dos infartos.

Siempre que despertaba estaba José Luis a lado de mí. Siempre ha estado conmigo”, comentó, en un momento que provocó las lágrimas de su hermano.

José Luis, visiblemente conmovido, dedicó también unas palabras a Raúl y le agradeció por seguir caminando juntos. Expresó que quería lo mejor para ambos, agradeció a la vida por tenerlo presente y añadió: “Quiero celebrar tu vida”.

En el escenario también subieron sus padres, José Luis y Teresita, quienes cantaron y se mostraron agradecidos con sus hijos. La dinámica se la llevó el equipo de los “Consentidos”. “Todos ganamos por este bello momento que nos regalaron”, comentó Angélica Vale.

El “Momento angelical” fue protagonizado por los hermanos D’Alessio.

Cuando mis papás se separaron, decíamos que sin importar lo que pasara queríamos estar juntos”, recordó Jorge.

Jorge también compartió que sentía una gran responsabilidad al cuidar de Ernesto.

Por su parte, Ernesto D’Alessio comentó: “Cuando estábamos cenando cuando fuimos a Canadá, empezaron a cantar las mañanitas, me viste llorando; tu abrazo fue suficiente”. Agregó que ese proceso lo formó como músico y lo llevó a hacerse responsable de su estabilidad emocional.

Jorge D’Alessio, interpretó “Ando Bien Pedo” junto a Los Recoditos, mientras que Alex Fernández sorprendió con su interpretación al cantar junto a Los Recoditos el tema “Me Estás Gustando”.

En otra dinámica, se presentaron tres géneros distintos para una misma canción, y los “Consentidos” eligieron interpretar “Ya Supérame”. Por otro lado, los “Favoritos” eligieron el tema “Tú” para interpretarlo en tres géneros distintos.

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