Marius Borg, el hijo de la princesa de Noruega, podría salir de la cárcel por esta impactante razón

El caso de Marius Borg Høiby vuelve a colocar a la familia real de Noruega en el centro de la polémica. Apenas unas semanas después de ser condenado a 4 años de prisión por dos delitos de violación y otros actos de violencia, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit podría abandonar la cárcel de alta seguridad.

Cambia la situación legal de Marius Borg Høiby

La decisión tomada por el Tribunal de Distrito de Oslo, ha generado un intenso debate en Noruega y ha reavivado el interés por uno de los escándalos que más ha golpeado a la monarquía del país en los últimos años.

El caso de Marius Borg continúa agravando la crisis de imagen que enfrenta la familia real de Noruega durante 2026. AFP

Aunque el joven de 29 años no quedará en libertad, sí podría dejar el centro penitenciario de Ila para permanecer en su domicilio con un dispositivo electrónico en el tobillo mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por su defensa.

¿Por qué Marius Borg podría salir de prisión antes de cumplir su condena?

El tribunal determinó que la prisión preventiva de Marius Borg Høiby debía extenderse durante cuatro semanas más. Sin embargo, los jueces concluyeron que el riesgo de reincidencia podía controlarse mediante vigilancia electrónica en lugar de mantenerlo dentro de prisión.

La decisión llega apenas semanas después de que el hijo de Mette-Marit fuera condenado a cuatro años de prisión por dos casos de violación. Grosby

La resolución establece que el hijo de Mette-Marit deberá permanecer en su domicilio en todo momento y únicamente podrá salir con autorización expresa para acudir al trabajo, recibir tratamiento médico, asistir a clases o visitar a familiares directos que se encuentren enfermos.

Este cambio de medida cautelar no significa que la condena haya sido anulada ni reducida. El proceso judicial continúa abierto mientras se analiza la apelación presentada por la defensa, que rechaza los delitos más graves por los que fue condenado.

La Fiscalía busca impedir que Marius Borg abandone la cárcel

La decisión judicial no fue bien recibida por la Fiscalía noruega, que anunció de inmediato su intención de recurrir la resolución.

La Fiscalía anunció que apelará la resolución al considerar que existe riesgo de reincidencia por parte de Marius Borg. AFP

Los fiscales consideran que todavía existe un riesgo importante de reincidencia, especialmente después de que durante el proceso se conociera que Marius Borg Høiby reconoció haber tenido problemas de consumo de alcohol y sustancias ilícitas.

Mientras ese recurso no sea resuelto por una instancia superior, el traslado a arresto domiciliario podría quedar suspendido. Por ello, su salida de prisión todavía no está garantizada.

El delicado estado de salud de Mette-Marit influye en el caso

Desde que fue encarcelado de manera preventiva en febrero, Marius Borg solicitó en varias ocasiones abandonar la prisión alegando la delicada situación médica de su madre.

La princesa heredera Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que fue deteriorando progresivamente su salud.

El estado de salud de la princesa Mette-Marit fue uno de los argumentos utilizados por la defensa para solicitar un cambio en la medida cautelar. IG

Tras varios meses de complicaciones, la Casa Real de Noruega confirmó el pasado 17 de junio que la futura reina consorte fue sometida con éxito a un trasplante de pulmón.

El deseo de acompañarla durante su recuperación fue uno de los argumentos utilizados por la defensa para solicitar una medida menos restrictiva, aunque esas peticiones habían sido rechazadas hasta ahora.

Por ahora, el futuro inmediato de Marius Borg Høiby depende de la decisión que adopten los tribunales sobre el recurso presentado por la Fiscalía.

Si la apelación prospera, permanecerá en la cárcel de alta seguridad hasta que continúe el proceso. Si la resolución judicial se mantiene, podrá cumplir esta etapa bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica y fuertes restricciones de movimiento.