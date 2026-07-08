¡Escándalo! Usan al príncipe Sverre Magnus y a Haaland para estafar en Instagram

La Familia Real de Noruega atraviesa uno de los periodos más complicados de su historia reciente. A los problemas de salud de la princesa Mette-Marit y de la reina Sonia, además de la crisis institucional derivada del juicio de Marius Borg, ahora se suma un nuevo incidente: la suplantación de identidad del príncipe Sverre Magnus en Instagram.

¿Qué le pasó al príncipe de Noruega?

El nieto del rey Harald V se convirtió en el blanco de una estafa digital que aprovechó tanto su creciente popularidad como el furor que despierta el delantero Erling Haaland durante el Mundial de Futbol 2026.

Los estafadores aprovecharon el furor del Mundial 2026 y la popularidad de Erling Haaland para dar credibilidad al perfil falso del joven príncipe. IG detnorskekongehus

Todo comenzó con la aparición de un perfil en Instagram que aseguraba pertenecer a Sverre Magnus. La cuenta consiguió reunir más de 13 mil seguidores en apenas unos días e incluso llegó a generar confianza entre muchos usuarios gracias a que compartía fotografías recientes relacionadas con las actividades públicas del joven príncipe.

Entre las publicaciones figuraban imágenes de una visita oficial al histórico museo minero Blaafarveværket y fotografías tomadas durante los encuentros de la selección noruega en el Mundial, donde Sverre Magnus asistió junto a su hermana, la princesa Ingrid Alexandra.

La estrategia resultó convincente porque el contenido coincidía con acontecimientos reales y muy recientes.

Fotografías de actos oficiales y publicaciones relacionadas con la selección de Noruega fueron utilizadas para hacer creer que la cuenta pertenecía al nieto del rey Harald V. IG detnorskekongehus

Utilizan imagen de Erling Haaland para estafar en Instagram

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la cuenta únicamente seguía a Erling Haaland, estrella del Manchester City y máximo referente del futbol noruego. La elección no fue casual. Durante el Mundial, el delantero se convirtió en uno de los protagonistas tras marcar los goles que llevaron a Noruega hasta los cuartos de final.

El único perfil seguido por la cuenta falsa era el de Erling Haaland, un detalle que llamó la atención tras las recientes apariciones públicas del futbolista junto a los príncipes noruegos. Reuters

Además, las imágenes del saludo entre Haaland y los hijos de los príncipes Haakon y Mette-Marit se viralizaron rápidamente. Los estafadores aprovecharon ese momento para dar mayor credibilidad al perfil, mezclando hechos reales con una identidad falsa.

La reacción del Palacio Real de Noruega ante el fraude

Al detectar la suplantación, el departamento de comunicación del Palacio Real confirmó que la cuenta no tenía ninguna relación con Sverre Magnus.

La asesora de comunicación Simen Løvberg Sund informó al medio noruego Se og Hør que el perfil fue denunciado inmediatamente ante Meta para solicitar su eliminación.

No es la primera vez que delincuentes utilizan la imagen de Sverre Magnus, ya que anteriormente también apareció un perfil falso. IG detnorskekongehus

La Casa Real recordó además que el príncipe no cuenta con un perfil público oficial en Instagram, por lo que cualquier cuenta que afirme representarlo debe considerarse sospechosa.

Las autoridades también subrayaron que este tipo de acciones no se consideran simples páginas de admiradores, sino un posible delito al utilizar la identidad de un miembro de la familia real para engañar a los usuarios.

Este no es el primer intento de aprovechar la imagen del joven príncipe. En 2025 apareció otro perfil que utilizaba el nombre ‘Sverre Magnus Productions’, relacionado con uno de sus proyectos personales de fotografía y producción audiovisual.

La Casa Real pidió a la población extremar precauciones y verificar siempre la autenticidad de los perfiles antes de interactuar con ellos en redes sociales. IG detnorskekongehus

En aquella ocasión, la Casa Real también desmintió cualquier vínculo con esa cuenta y pidió a los ciudadanos mantenerse alerta frente a posibles fraudes en redes sociales.

Por ahora, la combinación entre la creciente popularidad de Sverre Magnus, el éxito deportivo de Erling Haaland y el enorme impacto del Mundial creó el escenario perfecto para una estafa que logró captar miles de seguidores en muy poco tiempo.

Aunque el perfil ya fue denunciado, el episodio demuestra que incluso las familias reales no están exentas de los riesgos del fraude digital.