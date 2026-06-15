El peor día de Mette-Marit: Marius Borg es condenado a 4 años de cárcel por este delito

La familia real de Noruega atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia reciente. Mientras la princesa heredera Mette-Marit de Noruega enfrenta el deterioro de su salud debido a una enfermedad pulmonar crónica, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, ha sido condenado a cuatro años de prisión.

¿Quién es Marius Borg Høiby y por qué fue condenado?

El fallo judicial, emitido este lunes, representa un duro golpe para la monarquía noruega y pone fin, al menos en primera instancia, a uno de los procesos judiciales más mediáticos que ha vivido el país en los últimos años.

El hijo de Mette-Marit fue declarado culpable de dos casos de violación. AFP

Marius Borg, de 29 años, es fruto de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega. Aunque nunca ha formado parte oficialmente de la familia real ni desempeñado funciones institucionales, su cercanía con la Corona ha provocado que el caso sea seguido con enorme atención por la opinión pública.

¿Cuál es la sentencia de Marius Borg Høiby?

El tribunal encontró culpable a Høiby de dos agresiones sexuales, una de ellas ocurrida en 2018 dentro de la residencia oficial donde viven Mette-Marit y Haakon. Sin embargo, fue absuelto de otras dos acusaciones de violación que también formaban parte del proceso.

Høiby enfrentaba un total de 40 acusaciones y una posible pena de hasta 16 años. AFP

Además de los delitos sexuales, la sentencia incluye condenas por maltrato reiterado contra una expareja, amenazas e infracciones relacionadas con la conducción.

La Fiscalía había solicitado una pena superior a siete años de prisión, mientras que la defensa pedía la absolución de los cargos más graves y una condena reducida por otros delitos que el propio acusado había reconocido.

Tras conocerse el veredicto, los abogados de Høiby anunciaron que apelarán la decisión judicial, especialmente en lo relacionado con las condenas por violación y violencia contra su expareja.

Los delitos que llevaron al hijo de Mette-Marit a prisión

Durante el juicio, celebrado entre febrero y marzo, salieron a la luz numerosos detalles sobre la vida personal del hijo de la princesa heredera.

El caso comenzó en 2024 tras una denuncia por agresión contra una expareja. Julia Wäschenbach

El propio Høiby reconoció haber llevado durante años una vida marcada por el abuso de alcohol, drogas y conductas autodestructivas. En una de sus declaraciones más comentadas explicó que siempre había sentido el peso de ser conocido únicamente por su vínculo con la realeza.

Soy conocido principalmente por ser el hijo de mi madre", afirmó ante el tribunal.

Durante el juicio, reconoció problemas relacionados con drogas, alcohol y violencia. AFP

Según explicó, esa necesidad constante de reconocimiento terminó influyendo negativamente en muchas de sus decisiones personales.

También admitió algunos delitos relacionados con lesiones físicas, amenazas y transporte de drogas, aunque rechazó las acusaciones más graves presentadas en su contra.

¿De qué es acusado Marius Borg Høiby?

El caso explotó públicamente en agosto de 2024, cuando fue detenido tras una presunta agresión contra una pareja sentimental en Oslo. Las imágenes difundidas por la prensa, que mostraban daños en una vivienda, incluido un cuchillo clavado en una pared, provocaron una enorme conmoción en Noruega.

La defensa anunció que apelará las condenas por violación y maltrato. Grosby

Posteriormente aparecieron nuevas denuncias. Entre ellas destacó el testimonio de la influencer Nora Haukland, quien aseguró haber sido víctima de violencia física y psicológica durante su relación con Høiby.

Los fiscales llegaron a describir algunas de estas conductas como un auténtico "régimen de terror" contra determinadas parejas sentimentales.

¿Qué pasa con la princesa Mette-Marit?

La condena llega en uno de los momentos más delicados para Mette-Marit. La princesa heredera, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 con una rara forma de fibrosis pulmonar crónica.

La condena llega mientras la princesa Mette-Marit enfrenta un delicado estado de salud. AFP

En los últimos meses su estado ha empeorado considerablemente y ha tenido que aparecer en actos oficiales utilizando oxígeno suplementario. Incluso se ha informado de que podría necesitar un trasplante pulmonar en el futuro.

Los abogados de Høiby intentaron recientemente obtener su liberación provisional alegando la gravedad de la situación médica de su madre y la necesidad de que pudiera acompañarla. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud.

Ahora, mientras la defensa prepara una apelación, Noruega sigue pendiente del caso. Para Mette-Marit, la condena de su hijo representa sin duda uno de los capítulos más dolorosos de su vida pública y privada.

Con información de AFP